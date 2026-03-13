CHACO SE MANTIENE SIN CASOS DE DENGUE: CINCO RECOMENDACIONES PARA PREVENIR

El Ministerio de Salud del Chaco informó el parte epidemiológico correspondiente a la semana comprendida entre el domingo 1 y el sábado 7 de marzo.

Durante ese período, se registraron 15 casos notificados, los cuales fueron analizados y de acuerdo con los resultados, no se confirmaron casos positivos de dengue, ni se reportaron casos probables.

Desde la cartera sanitaria indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación epidemiológica, así como las acciones de prevención y control en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En este sentido, los equipos de salud continúan desarrollando operativos de bloqueo preventivo y concientización comunitaria.

Las autoridades sanitarias recordaron que la principal medida de prevención es eliminar los recipientes que puedan acumular agua, ya que estos se convierten en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.

Entre las recomendaciones se destacan:

Vaciar y limpiar recipientes que acumulen agua.

Mantener patios y jardines libres de objetos en desuso.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales.

Tapar tanques y cisternas.

Utilizar repelente y proteger puertas y ventanas con mosquiteros.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud reiteraron la importancia de que la población consulte de manera inmediata en el centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas o vómitos, evitando la automedicación.