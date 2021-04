MIRAFLORES: AMBIENTALMENTE EL ACTUAL MATADERO NO ESTÁ APTO PARA FUNCIONAR

En horas del mediodía, este medio pudo hablar con la Dra. Mabel Pecovich encargada del departamento de fiscalización de ganadería de la provincia del Chaco, como así también entrevistamos al jefe comunal de nuestra localidad.

En la oportunidad la señora Pecovich, manifestó que llego hasta Miraflores con el fin de corroborar lo que sucede en el matadero local, propiedad del Sr. Carlos Martínez. Es una situación compleja la que se vive desde hace un tiempo en la localidad, con respecto al matadero, lo que sucede es que realmente no está en condiciones de seguir funcionando debido a que no cumple con lo mas mínimo de los requisitos, según pude constatar, manifestó Pecovich, al tiempo que agregó, se labró un acta que será analizada en resistencia donde se realizara un dictamen al respecto.

Desde ya le puedo adelantar, de como esta la situación hoy, éste matadero está desubicado en su lugar, por las familias que viven ahí, afirmó .

La funcionaria dijo, que «dada la situación sanitaria no se puede permitir hacer faenas en ningún predio ya que no podemos garantizar la sanidad y seguridad de los alimentos», y agregó que hay que tener en cuenta la propiedad de los animales, se pueden producir abigeatos y un montón de irregularidades que no permite la ley». La localidad no quedará desabastecida de producto cárnico, ya que existe predisposición por parte de los carniceros, que se pueden juntar y solicitar una faena en el frigorífico de Castelli, o con otros abastecedores que leguen a la localidad, para bajar una cantidad considerable de acuerdo a la población y con mejor precio.

Por su parte, el intendente de Miraflores, Sr, Jorge Fran comentó que la construcción del nuevo matadero, será rápida teniendo en cuenta la situación que se vive en la localidad. En Reunión con el veterinario Yulan a cargo de bromatología de la Municipalidad, quien les habla, carniceros y el gobernador, y ante estas circunstancias, avanzamos en un plan de casi emergencia, donde el primer mandatario provincial, nos pidió urgente, que le hagamos llegar el costo del proyecto, que trascienda en el tiempo, que no sea provisorio, que no haya que volear nada, que sirva para arrancar y subsanar la situación y después continuar en el fututo.

Para nosotros no es tan sencillo tener un proyecto rápidamente, estamos trabajando contra reloj, el maestro mayor de obra esta trabajando arduamente en el mismo, al tiempo que agregó. el lunes queremos tener todos los costos para presentarle al gobernador y que él defina lo mas rápido posible en cuanto al financiamiento, manifestó.

