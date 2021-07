“MINGA, CONSTRUYENDO INFANCIAS LIBRES”, PROPUESTA DEL CECUAL

Del miércoles 11 al sábado 14 de agosto, el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) del Instituto de Cultura Chaco invita a compartir la segunda edición del Encuentro Minga – Construyendo Infancias Libres, cuatro jornadas de juegos, espectáculos, charlas y talleres en torno a las infancias, en modalidad virtual y presencial. La actividad cuenta con aval del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, y articulación con la Dirección de Formación Docente Continua. Se extenderán certificados con puntaje docente. Las actividades son gratuitas, con capacidad limitada, en cumplimiento de protocolos vigentes. Para inscribirse hay que ingresar a: https://forms.gle/s2nc7XiUAkUqbwA1A

La actividad se integra al programa Patrimonio Activo con que el organismo pone en valor el trabajo de sus centros culturales, museos y elencos.

La Minga – Construyendo Infancias Libres propone el encuentro entre docentes de educación formal y no formal, animadores, artistas, gestores culturales y familias, para compartir saberes y pensar colectivamente la construcción de infancias más libres, diversas y con perspectiva de género.

La invitación es a “compartir conocimientos, reflexiones y generar un ámbito para producir nuevos conocimientos, potenciar capacidades y fomentar la creatividad, la identidad y el pluralismo en torno a la infancia, la cultura y el juego”.

Participarán docentes, gestores y pedagogos de distintos puntos del país, con experiencias destacadas de trabajo con la infancia, como también representantes de instituciones y agentes vinculados al sector cultural. Además de charlas, talleres y debates, habrá durante todo el encuentro propuestas para los más pequeños y para toda la familia, espacios de juegos y espectáculos gratuitos.

Cecual y las infancias

Con más de doce años de trabajo, el Cecual es el primer espacio cultural de la provincia que desarrolló propuestas de filosofía con niños y niñas. Esta actividad se suma a su amplio trabajo con la infancia, que va de propuestas como la minga Construyendo infancias libres, encuentro para repensar el juego en la niñez y la adultez, a talleres como el Laboratorio integral y Juegos y juguetes, entre otros muchos, el espacio Juegoteca y el acompañamiento a proyectos comunitario ligados a la infancia. Su trabajo con la infancia fue reconocido y premiado a nivel nacional por instituciones especializadas como Fundación Arcor.

El programa

Miércoles 11

19 Hs. Filosofía de la experiencia en las infancias. Charla. Por Florencia Sichel, profesora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, integrante del grupo de filosofía con niñxs “El pensadero”. Charla virtual. Plataforma Google meet y transmisión en vivo.

Jueves 12

18 Hs. – Literatura para infancias libres. Hacia una infancia libre de estereotipos: proponemos un paseo para adultxs que se interesen por libros con juego, irreverencia y una mirada respetuosa de las infancias, sin renunciar al lenguaje simbólico. Charla/taller. Presencial con capacidad limitada. Por Jimena Gusberti, profesora en letras por la Universidad Nacional del Nordeste.

20 hs. Ciclo cine timbó con las infancias. Proyección de cortos para las niñeces. Con la curaduría y presentación de la cineasta Alejandra Muñoz. Presencial con capacidad limitada

Viernes 13

15 Hs. – “Caja lúdica de arte y ciencia.» Herramientas para seguir jugando e investigando en el arte y ciencia. Coordinado por Ángeles Estrada de Revista Intrépidas. Destinada a quienes trabajen con las infancias (docentes, no docentes, artistas, gestores culturales) familias. Virtual, plataforma Zoom y Transmisión en vivo.

18 Hs. – Juegos ancestrales del pueblo Qom. Charla/taller. Herramientas para jugar desde la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Coordinan de Fundación Napalí: Lorenzo Desiderio (Auxiliar docente bilingüe. De nivel secundario), David Garcia (Maestro intercultural bilingüe) y Sonia Moreno del barrio Mapic también integrante de la fundación Napalpi como voluntaria. Traductora e intérprete. Presencial con capacidad limitada.

Sábado 14

16:30 hs. “Re-pensando los espacios de juego y la manera de acompañar las infancias” Facilitadora: Luciana Rojas.

18.00 Hs. – Feria de juegos

“Capitán Teúco”. Espectáculo musical didáctico de Seba Ibarra, que desde la música, el teatro y la animación recrea paisajes, animales y escenas propias del litoral.

Las y los invitados

Florencia Sichel es Profesora de Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y trabaja como docente en todos los niveles. Es capacitadora de Pensar con Chicxs en Escuela de Maestros y forma parte de la Asociación Civil Grupo El Pensadero. Se dedica a la creación de contenidos sobre filosofía y educación. Es contenidista de los programas Seguimos Educando y Mentira la Verdad en Canal Encuentro. Protagoniza la obra «Mil Preguntas: filosofando con María Elena Walsh» (Konex). Es columnista para elDiarioAR y escribe y reflexiona sobre maternidad y filosofía en su newsletter semanal «Harta(s)».

Jimena Verónica Gusberti es profesora en Letras, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Desde 2003 es Master en Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil por la Universidad de Castilla – La Mancha. Se desempeña desde 1999 como docente de Educación Superior en áreas de su especialidad. Actualmente dirige el proyecto de investigación “Buenas Prácticas en la Educación Infantil. Estudio de casos en Resistencia y área Metropolitana. II Parte” (S.G.C.yT.-UNNE). En este marco, concretó participaciones en reuniones científicas y publicaciones. Sus aportes a la divulgación de las temáticas señaladas consisten en el dictado de cursos de capacitación, coordinación de talleres de lectura en espacios educativos y culturales y, desde 2014, desde el diseño y conducción de programas radiales sobre lecturas y LIJ, en radios culturales de Resistencia, donde reside.

Ángeles Estrada directora de la revista infantil INTREPIDAS. Es diseñadora industrial, docente, investigadora e ilustradora. Trabaja hace años como docente universitaria en la carrera de Diseño Industrial de FADU/UBA. Interpelada por la necesidad de pensar nuevos escenarios para las infancias a fines de 2016 cree la revista Intrépidas, un proyecto independiente y autogestionado que ha dirigido con éxito y gran crecimiento a lo largo de estos últimos 3 años.

“Sostenibilidad, género, infancias y ciencia son ejes transversales en mi carrera profesional. Considera el trabajo colaborativo como base fundamental para el diseño de nuevos modelos, lidera proyectos en donde la interdisciplinariedad resulta un elemento fundamental. He trabajado en la creación de espacios para las infancias, y he desarrollado proyectos para el sector público y privado. Me autodefine como una intrépida. Me encanta dibujar mientras se hace miles de preguntas en busca de respuestas para este mundo al que considera aún «en construcción».

Luciana Rojas. Lic. en Educación Física. Psicomotricista (Brasil) Diplomada en Infancia, Pedagogía y Educación (FLACSO). Cursando la carrera de Operador en Psicología Social. Ex integrante del Colectivo Ñandutí y del Laboratorio de las Artes del CeCuAl. Co-organizadora de la Juegoteca en el CeCuAl (2018). Actualmente coordina talleres y espacios para jugar destinados a niñxs de 2-10 años.

David García, docente y traductor Qom, trabaja en la UEP Nº 72 de Cacique Pelayo, en el terciario del Barrio Toba y en el Instituto Rodolfo Walsh, en Resistencia, y en el IES Centro de Estudios Superiores Bilingüe Intercultural de Pampa del Indio. Integrante de la Fundación Napalpí, organización que tiene como objetivo la recuperación y visibilización de la historia y la cultura de los pueblos indígenas.

