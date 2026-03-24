MILES DE PERSONAS PARTICIPARON DEL ACTO A 50 AÑOS DEL ÚLTIMO GOLPE DE ESTADO

Una multitud se concentró este martes, en la Plaza de Mayo, para el acto central por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para conmemorar el 50° aniversario del último Golpe de Estado.

El momento cúlmine del acto fue cuando los organismos de derechos humanos y de los espacios convocantes dieron a conocer un documento conjunto, bajo el lema: «Son 30 mil, que nos digan dónde están».

Con Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo renovaron el reclamo por los desaparecidos y se manifestaron en contra del Gobierno nacional, en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

«Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda conficción para afirmar que la memoria se defiende luchando», manifestaron.

«Son 30 mil. Fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos», expresaron, y agregaron: «Queremos que todos sepan qué sueños tenían y por qué luchaban los 30 mil».

«Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui», agregaron.

«Reivindicamos la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel», afirmaron.

«Se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, donde fusilaron a la gran mayoría de los detenidos. También secuestraron a cientos de niños de desaparecidas embarazadas», señalaron.

«Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente», aseguraron.

Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos afirmaron: «Esta historia no se cierra hasta encontrar al último de los nietos robados por la dictadura», aseguraron.

«Qué digan dónde están», exigieron.

«La verdad nos permite conocer qué es lo que pasó con nuestro origen. Somos la mayor victoria de la democracia», indicaron.

«La dictadura os robó de nuestras familias, como un botín de guerra. Nos quisieron condenar a olvidar nuestros orígenes y nuestra historia», expresaron en la lectura.

«Con su impunidad creyeron que nadie nos iba a encontrar, pero desconocían la lucha y el amor de las Madres y Abuelas», agregaron

Y sentenciaron: «Si las abuelas pudieron contra la dictadura y la sociedad que miraba para otro lado, hoy tenemos que seguir trabajando para encontrar a los nietos y nietas».

Por último, sobre el final de la lectura, pidieron por «Cristina libre», en referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, que está detenida y condenada a 6 años de prisión.