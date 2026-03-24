MESSI SE REENCONTRÓ CON TAPIA EN EZEIZA EN MEDIO DEL ESCÁNDALO EN LA AFA

Lionel Messi arribó este martes al país para incorporarse a la Selección argentina y fue recibido en el predio de Ezeiza por Claudio «Chiqui» Tapia , en un reencuentro que se dio en medio de la situación judicial que atraviesa el titular de la AFA.

El propio Tapia compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto al capitán argentino, acompañadas por un mensaje de bienvenida: «¡Bienvenido, capitán! Llegó el mejor del mundo (y con los mejores mates)».

La publicación se produce en un contexto complejo para el dirigente, quien enfrenta investigaciones judiciales, y fue interpretada como un gesto de cercanía con el principal referente del fútbol argentino.

Messi llegó al país para sumarse al plantel que disputará dos amistosos por la fecha FIFA, frente a Mauritania y Zambia, en la antesala de una nueva competencia internacional.

Ambos encuentros se jugarán en la Bombonera y generan gran expectativa entre los hinchas, ya que podrían ser de las últimas presentaciones del capitán con la camiseta de la Selección en suelo argentino.

La agenda del equipo incluye entrenamientos durante la semana y una conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni, antes del primero de los compromisos.