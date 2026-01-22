MILEI VOLVIÓ A ATACAR A LULA Y PROFUNDIZÓ LA TENSIÓN: “JAMÁS LE DARÍA EL NOMBRE DE ALGUIEN DE IZQUIERDA”

El presidente Javier Milei volvió a atacar a su par de Brasil Lula da Silva y profundizó la tensión: “Jamás le daría el nombre de alguien de izquierda a mis perros, los amo mucho como para insultarlos, por eso todos tienen nombres de economistas liberales”.

El Presidente lanzó un comentario irónico sobre su par de Brasil, que no estuvo en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el sábado pasado en Paraguay. El libertario dejó en claro que la disputa con Lula no tiene retorno: “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, a Estados Unidos, a China y a India”.

Milei aclaró, igualmente: “Al margen de eso tenemos una relación adulta, esto no es una contienda ideológica y de papers. En el medio está la vida de millones de seres humanos, seguimos avanzando, metimos mucha presión adentro del Mercosur para que empiece a ser más flexible, más dinámico».

El Presidente advirtió: “Firmar el acuerdo con la UE tardó 25 años, mucho tiempo. El mundo actual requiere más velocidad, moverse más rápido, por eso impulsamos trabajar con mucha más flexibilidad».

Milei reclamó, en declaraciones a Bloomberg TV: “Hay que adaptarse, no es una cuestión de lo que le venga bien a los burócratas, los ‘calienta asientos’ que cobran toneladas de dólares para no hacer nada, para el burócrata el resultado es nada y el procedimiento todo, y lo que necesita la gente son resultados”.

El mandatario destacó: “Nosotros trabajamos para generar resultados para la gente, entonces todo lo que sea para mejorar el comercio lo vamos a hacer. O sea, no voy a romper nada, pero todo lo que puedo hacer por ganar más comercio lo voy a hacer. Si otros países deciden tomar otras decisiones son soberanos, que hagan lo que quieran. Yo trabajo para el bienestar de los 47,5 millones de argentinos”.

Javier Milei: “Trabajo para hacer de la Argentina un país más abierto”

Milei confirmó su política de apertura comercial: “Quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y usted va a entender que tengo que tener comercio con China. Mire cómo está evolucionando India, y tengo que tener comercio con India. Bueno, eso es lo que estoy trabajando, en hacer a Argentina claramente un país más abierto. “Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China, quiero una economía abierta».

El Presidente dijo: Gobierno para 47,5 millones de argentinos y tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos, y parte de ello es que Argentina, que es un país muy cerrado, o sea, la Argentina es el país más cerrado del mundo, dado su PBI per cápita, Argentina tendría que tener una relación de comercio respecto al PBI cerca del 90%, un poco más del 90%, y tiene 30%. En estricto rigor, 28%“.