EL CRIMEN DE JEREMÍAS MONZÓN: LOS ASESINOS EXIGÍAN QUE LES ENTREGARA FOTOS Y VIDEOS QUE TENÍA EN SU CELULAR

Cada detalle del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 16 años que fue asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado, es estremecedor. En las últimas horas se confirmó que los tres adolescentes que lo mataron filmaron el momento.

El video del homicidio se viralizó en redes sociales, grupos de Telegram y canales de difusión de Whatsapp. Dura cuatro minutos y en la secuencia puede verse y escucharse cómo fue asesinado Jeremías. Los detalles son salvajes, pero la grabación fue clave para que la Justicia haya podido identificar a los responsables y avanzar en la investigación. Además, del audio se desprende la hipotética razón por la que los asesinos mataron a Jeremías: le pidieron que entregara “la clave y los videos del celular”.

Para los investigadores no es importante saber el móvil del crimen. No hay razón que justifique un asesinato. Ellos se enfocan en corroborar que los imputados hayan sido los responsables y que todos los implicados sean investigados.

Para la familia, el dolor y el horror de los que les tocó vivir es inexplicable y hoy solo tienen dos súplicas: que el video no siga viralizándose y que se baje la edad de imputabilidad.

Bruno Rugna, abogado de los Monzón, grabó un video en el que pidió a toda la comunidad y los medios “que cesen la viralización del video de Jeremías en cuanto se puede ver el asesinato de él perpetrado de la manera más macabra y siniestra por un grupo de adolescentes”. Y agregó: “No nos olvidemos de que este video forma parte de la evidencia que va a ser usada durante el proceso penal. Cuando cada uno de nosotros está compartiendo el video, está usando con fines de entretenimiento el video de una persona que fue ejecutada y ultimada sin darle ninguna posibilidad de defensa”.

Se filtró el video del crimen de Jeremías Monzón (Foto: Captura de video – Redes Sociales)

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a TN que se investiga cómo se filtró el video, para encontrar a los responsables. Si la difusión partió de la Justicia o la Policía, se trataría de un delito grave. Sin embargo, una versión apunta que personas allegadas a los asesinos tenían el material porque ellos mismos lo grabaron y difundieron apenas cometieron el crimen.

Por este caso, hay tres menores bajo la lupa: una adolescente de 16 años, sindicada como la novia de la víctima, que fue imputada y está detenida en un centro cerrado para menores; un adolescente de 15 años y otro de 14, ambos participaron de una audiencia de imputación, pero por su edad son no punibles.

El crimen de Jeremías Monzón

El 22 de diciembre, la Policía de Santa Fe recibió un llamado en el que se alertaba sobre la presencia de una persona en el predio ubicado frente a la rotonda del estadio de Colón y en el acceso al barrio Chalet. Una vez que llegaron allí, encontraron el cuerpo de Jeremías Monzón, de 15 años, entre pastizales y tapado con cartones.

Una cámara captó la última imagen de Jeremías con vida, junto a la joven que ahora está detenida. (Foto: Facebook/Germanandres Cordobasanti).

La autopsia no dejó dudas: el adolescente no fue víctima de un ataque al voleo ni un robo, sino de un crimen con saña planificado al detalle.

Según reveló el informe, Jeremías fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador. Recibió más de 20 puñaladas en el pecho.

Su novia, identificada como M.A., es la principal sospechosa y, según los chats analizados, ella habría sido el nexo para que el adolescente fuera al punto donde lo esperaban sus asesinos.