Milei apaga el Consejo de Mayo furioso por la revelación del medio porteño LPO sobre el plan educativo de Rocca. El presidente ordenó que el organismo que venía trabajando las reformas del gobierno suspendiera las reuniones hasta diciembre luego de las filtraciones.

Javier Milei enfureció con las filtraciones sobre la reforma educativa que impulsa Paolo Rocca, revelada en exclusiva por LPO, y decidió apagar el Consejo de Mayo para evitar que se conozcan los detalles de ese proyecto y de la reforma laboral.

Este medio anticipó en exclusiva la iniciativa de Rocca, dueño de Techint, y de Carlos Torrendell, el secretario de Educación, que aprovechó el viaje de su jefa Sandra Pettovello a Dubai para acelerar con el proyecto educativo.

Se trata de un mamotreto de 34 páginas y 136 artículos que barre brutalmente con la Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, y transfiere a las familias el poder de decisión para definir la oferta educativa para sus hijos.

El borrador del proyecto fue circulado por Torrendell y cuenta con anotaciones formuladas al margen del archivo por el director nacional de Gestión Universitaria, Matías Zubiría, un funcionario ubicado bajo el paraguas del secretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez. Zubiría apunta, sobre todo, contra dos artículos que tocan la ley de Educación Superior y pondrían en pie de guerra, otra vez, a las Universidades.

La revelación de LPO causó un tembladeral en el gobierno. Pettovello se quejó ante Milei por el protagonismo de Torrendell, que ahora teme por su futuro en Capital Humano. Para calmar a su amiga, Milei decidió suspender hasta diciembre las reuniones del Consejo de Mayo que preside Alfredo Cornejo y que integran sindicalistas y empresarios.

El Consejo, que se iba a reunir el jueves próximo, trabaja también en la reforma laboral, que el gobierno trata mantener infructuosamente en secreto hasta su presentación en el Congreso.