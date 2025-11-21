UNA NENA FUE ATROPELLADA POR UN PATRULLERO EN NEUQUÉN Y ESTÁ GRAVE
La menor, de 9 años, se encuentra internada en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Testigos aseguran que el móvil policial circulaba a alta velocidad.
«Está muy grave, ayer tuvo cuatro paros cardíacos, tiene comprometidos sus pulmones, hoy le intervinieron en el quirófano por traumatismo de cráneo, hundimiento de cráneo y tienen que desinflamar el cerebro», indicó Javiera, madre de una nena que se encontraban junto a Catalina al momento del hecho.
Tras el impacto, vecinos del barrio se acercaron al lugar y encontraron a la nena inconsciente sobre la calle de tierra. La propia madre de la menor llegó segundos después, en estado de shock, mientras la agente que conducía el patrullero intentaba asistir a la menor, tal como se puede ver en el video difundido. La bicicleta de la nena quedó destrozada, tirada a un costado de la calle
Luego del hecho, vecinos se reunieron frente a la comisaría para pedir explicaciones a la Fiscalía y exigir medidas de seguridad.