Una nena fue atropellada por un patrullero en Neuquén y está grave

Una nena de 9 años se encuentra internada en grave estado tras ser atropellada por un patrullero de la Policía de Neuquén en la localidad de Plottier. La dramática secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad de un vecino.

El hecho ocurrió el miércoles sobre la calle Realicó del barrio Los Álamos cuando una camioneta policial pasó a alta velocidad, sin las luces ni la sirena encendidas, según indicaron testigos.

La víctima, identificara como Catalina, de 9 años, se encontraba andando en bicicleta cuando fue impactada por el patrullero. La menor quedó tirada en medio de la calle de tierra, con lesiones graves y convulsiones. Inmediatamente fue asistida por los policías del patrullero. Vecinos denunciaron que la ambulancia tardó cerca de una hora en llegar al lugar.

La secuencia quedó grabada por la cámara privada de un domicilio. En el video se observa el momento en el que la camioneta policial avanza por la calle a gran velocidad, dejando una nube de polvo a su paso.

La nena fue trasladada de urgencia al hospital de Plottier, donde los equipos médicos intentaron estabilizarla. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada luego al hospital Castro Rendón, el centro de mayor complejidad de la provincia de Neuquén.