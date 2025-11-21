La banca pública y privada del país se reúne en Resistencia para debatir sobre identidad, innovación y el futuro del sistema financiero argentino. El próximo jueves 27 de noviembre, la ciudad de Resistencia, Chaco, será sede del 4° Congreso Federal de ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina), que este año tendrá como anfitrión a Nuevo Banco del Chaco.

Con el lema “Identidad, Territorio y Transformación”, el encuentro reunirá a presidentes, directores y representantes de entidades bancarias de todo el país y empresas de la industria financiera nacional e internacional, en una jornada de trabajo y reflexión sobre los desafíos actuales del sistema financiero argentino, en un contexto de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales.

Un Congreso con sello federal

En una Argentina que necesita un nuevo impulso federal, ABAPPRA vuelve a mirar al país, contemplando las características regionales que nos identifican: hacia los bancos que sostienen el desarrollo local, promueven la inclusión y fortalecen la identidad de cada región.

Desde el Chaco, corazón del norte argentino, el Congreso propone una mirada que une raíces y futuro: una banca que se renueva sin perder su esencia.

“El Congreso de ABAPPRA en el Chaco es una oportunidad para reflexionar sobre el rol transformador de la banca pública y privada, desde la identidad de cada institución, enraizada en su gente y en su historia. En este encuentro, el territorio no es solo un lugar: es una fuente de sentido, de pertenencia y de futuro”, destacaron desde Nuevo Banco del Chaco.

Ejes y actividades

Durante la jornada se desarrollarán charlas y paneles con disertantes de renombre nacional e internacional, que abordarán los grandes temas de la agenda financiera:

● El rol estratégico de la banca argentina para la innovación con crecimiento e inclusión federal

● El impacto tecnológico en el empleo en el sistema financiero

● Eficiencia de la banca como motor de valor

● De competidores a socios de negocios: cómo los bancos pueden aprovechar el playbook de la industria cripto

● Rentabilidad en la banca: innovar para ganar

● Open Finance: impacto en el sistema financiero

● Acceso a la vivienda a través de blockchain: cuotas tokenizadas y transferibles

● Transformación digital del NBCH: rediseñando nuestra propuesta de valor para la nueva era

El espíritu de este nuevo Congreso se refleja en la idea central: “Cimientos de identidad, horizonte de innovación. Firme en sus valores fundacionales, la banca argentina se abre a transformarse para acompañar el crecimiento de la región.”

Nuevo Banco del Chaco será el anfitrión de este intercambio de experiencias y visiones que busca consolidar una banca moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.