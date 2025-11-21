EL NORTE RECIBE AL PAÍS: NBCH SERÁ ANFITRIÓN DEL 4° CONGRESO FEDERAL DE ABAPPRABy Redaccion 23 minutos ago
La banca pública y privada del país se reúne en Resistencia para debatir sobre identidad, innovación y el futuro del sistema financiero argentino. El próximo jueves 27 de noviembre, la ciudad de Resistencia, Chaco, será sede del 4° Congreso Federal de ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina), que este año tendrá como anfitrión a Nuevo Banco del Chaco.
Con el lema “Identidad, Territorio y Transformación”, el encuentro reunirá a presidentes, directores y representantes de entidades bancarias de todo el país y empresas de la industria financiera nacional e internacional, en una jornada de trabajo y reflexión sobre los desafíos actuales del sistema financiero argentino, en un contexto de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales.
Un Congreso con sello federal
En una Argentina que necesita un nuevo impulso federal, ABAPPRA vuelve a mirar al país, contemplando las características regionales que nos identifican: hacia los bancos que sostienen el desarrollo local, promueven la inclusión y fortalecen la identidad de cada región.
Desde el Chaco, corazón del norte argentino, el Congreso propone una mirada que une raíces y futuro: una banca que se renueva sin perder su esencia.
“El Congreso de ABAPPRA en el Chaco es una oportunidad para reflexionar sobre el rol transformador de la banca pública y privada, desde la identidad de cada institución, enraizada en su gente y en su historia. En este encuentro, el territorio no es solo un lugar: es una fuente de sentido, de pertenencia y de futuro”, destacaron desde Nuevo Banco del Chaco.
Ejes y actividades
Durante la jornada se desarrollarán charlas y paneles con disertantes de renombre nacional e internacional, que abordarán los grandes temas de la agenda financiera:
● El rol estratégico de la banca argentina para la innovación con crecimiento e inclusión federal
● El impacto tecnológico en el empleo en el sistema financiero
● Eficiencia de la banca como motor de valor
● De competidores a socios de negocios: cómo los bancos pueden aprovechar el playbook de la industria cripto
● Rentabilidad en la banca: innovar para ganar
● Open Finance: impacto en el sistema financiero
● Acceso a la vivienda a través de blockchain: cuotas tokenizadas y transferibles
● Transformación digital del NBCH: rediseñando nuestra propuesta de valor para la nueva era
El espíritu de este nuevo Congreso se refleja en la idea central: “Cimientos de identidad, horizonte de innovación. Firme en sus valores fundacionales, la banca argentina se abre a transformarse para acompañar el crecimiento de la región.”
Nuevo Banco del Chaco será el anfitrión de este intercambio de experiencias y visiones que busca consolidar una banca moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía.
