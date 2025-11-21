ACCIDENTE FATAL EN DUBÁI DURANTE UNA EXHIBICIÓN AÉREA: MURIÓ EL PILOTO

Un avión de combate Tejas, perteneciente a la Fuerza Aérea India, se estrelló este martes durante una exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái, uno de los eventos aeronáuticos más importantes del mundo. El accidente provocó una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos sectores cercanos al Aeropuerto Internacional de Dubái, donde se desarrolla el evento.

El siniestro ocurrió en pleno show aéreo, ante la presencia de delegaciones militares internacionales, autoridades y público especializado. Tras el impacto, la Fuerza Aérea India confirmó la muerte del piloto que comandaba la aeronave.

«Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro piloto y acompañamos en el dolor a su familia en estos momentos difíciles», expresó la institución mediante un comunicado oficial.

El avión que sufrió el acciente era un Tejas, un caza ligero multirrol desarrollado por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y considerado un orgullo tecnológico para la industria aeronáutica india. La aeronave participaba de una rutina programada cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control y se precipitó a tierra.

Tras el estallido, autoridades locales desplegaron unidades de bomberos, asistencia médica y personal especializado que trabajó durante varios minutos para contener el fuego y asegurar el perímetro. Los organizadores decidieron suspender preventivamente todas las actividades aéreas previstas para el resto de la jornada.

No se registraron heridos entre el público ni daños en zonas aledañas, aunque el hecho generó fuerte conmoción entre los participantes del evento y las delegaciones internacionales presentes.

El accidente será investigado por organismos locales junto a especialistas de la Fuerza Aérea India, que buscarán determinar las causas exactas de la falla que derivó en la tragedia.