SAN MARTÍN: RECUPERARON APARATOS ELECTRÓNICOS SUSTRAÍDOS Y ESCLARECIERON DOS ROBOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un hombre fue demorado, lo detuvieron con los bienes en su poder

El hecho fue denunciado por un hombre de 29 años quien informó que alrededor de las 22 del miércoles había dejado estacionado su vehículo en la vía pública del barrio Ledesma. Al regresar, constató que desconocidos habían forzado la ventanilla y sustraído varios elementos electrónicos

De inmediato, el personal de guardia inició un operativo en las inmediaciones del lugar. Gracias a un rápido despliegue y a tareas investigativas, los efectivos demoraron al involucrado de 29 años. En su poder se encontraron todos los objetos denunciados como sustraídos secuestraron una impresora, un lector código barras, adaptadores Wi-Fi, mouse, teclado, un alargue, además de una amoladora buscada por otro hecho delictivo, este último damnificaba a una mujer del mismo barrio que el día anterior denunció la sustracción

Por orden de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2, a cargo de la Dra. Andrea Langellotti, todos los bienes recuperados fueron restituidos a sus propietarios. El conducido fue entregado a su progenitora debido a que presenta problemas psiquiátricos.

Relacionado