MILEI REÚNE A SU GABINETE Y SE ACTIVA LA NUEVA MESA CHICA CON LA INCORPORACIÓN DE DIEGO SANTILLI

La Casa Rosada será hoy el epicentro de una jornada cargada de reuniones políticas. El presidente Javier Milei convocó a su Gabinete de ministros para definir los próximos objetivos de la gestión, en un encuentro que tendrá lugar antes del mediodía en el Salón Eva Perón. La cita se da luego de los recientes cambios en la estructura del Gobierno y busca marcar el rumbo del nuevo equipo.

Sin embargo, antes de ese encuentro, se activará la nueva mesa chica libertaria, el núcleo de máxima influencia política dentro del oficialismo. La reunión está prevista para las 9:30 de la mañana y contará con la participación de Diego Santilli, flamante ministro del Interior, quien se suma por primera vez a ese espacio de coordinación política.

El cónclave será liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también participarán el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. En esta primera convocatoria no está prevista la presencia del Presidente, que delegará las funciones en su círculo más cercano.

Según fuentes oficiales, la mesa chica debatirá principalmente el estado de las negociaciones con las provincias. Santilli expondrá un panorama de las conversaciones abiertas y detallará en qué distritos será necesario reforzar el diálogo político durante las próximas semanas.

En esas tratativas también tienen un rol clave Adorni, Menem y Bullrich, responsables de la interlocución con gobernadores y legisladores nacionales, además de Caputo, quien define buena parte de la estrategia política y comunicacional del Gobierno.

Una hora más tarde, Milei encabezará la reunión de Gabinete ampliada, donde se sumarán los demás ministros y secretarios presidenciales. Entre los temas centrales figuran la aprobación del Presupuesto y las reformas estructurales que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso.

El encuentro marcará, además, el debut del renovado equipo de trabajo, en una etapa en la que el Gobierno pretende consolidar acuerdos con la oposición dialoguista y fortalecer la gestión de cara a los desafíos legislativos y económicos de los próximos meses.