Misterio en Villa del Parque: encontraron el cuerpo de un hombre en las vías del Tren San Martín

Según se pudo ver a través de la cámara de seguridad, la formación circulaba por su carril, cuando de repente se prendió una luz sobre las vías y el tren descarriló. De momento, tras realizarse las pruebas toxicológicas y de alcohol a los apuntados como responsables, continúa la investigación para conocer las causas del accidente.

En otras imágenes se observaba a los pasajeros caminando por los rieles para poder salir de la escena del descalce, mientras que otro video mostraba el interior de la formación vacía con una gran abertura en la zona del acoplamiento tras el descalce. También se registraron incidentes menores. En uno de los videos, se ve a un hombre que, ante la suspensión del servicio, toma una barra que se encontraba en el suelo y la arroja contra una de las pantallas de información de la estación.

De la formación se desplazaron tres vagones hacia una vía paralela. “A las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”, aseguraron desde Trenes Argentinos. Los pasajeros, en tanto, fueron evacuados de forma ordenada.

11 heridos fueron atendidos en el lugar y otros nueve fueron trasladados con politraumatismos y heridas de mediana complejidad a los hospitales Santojanni, Vélez Sarsfield, General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez y General de Agudos C. Grierson, mientras que no hubo heridos de gravedad. Del total, dos son menores de edad que fueron asistidos en el lugar con heridas leves.

En el lugar del accidente se presentó Rubén “Pollo” Sobrero, titular de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), quien afirmó que el episodio ocurrió “en la zona del sistema de cambios que se instaló hace una semana”, por lo que aseguró que “no se debió a una falla humana”.