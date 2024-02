MILEI EN EL MUSEO DEL HOLOCAUSTO: «EL NAZISMO MODERNO HOY ESTÁ DISFRAZADO DEL GRUPO TERRORISTA HAMAS»

Tras la derrota por la Ley Ómnibus, el Presidente se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El presidente Javier Milei continúa su gira oficial por Oriente Medio, donde se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y empresarios en Jerusalén. Este encuentro se da en medio de su visita a Israel, antes de dirigirse a Italia y el Vaticano.

Durante su visita, Milei condenó enérgicamente el ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamas, describiéndolo como «el nazismo moderno». Ratificó su compromiso de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, afirmando que esta ciudad es un símbolo de vida y libertad.

En un discurso tras visitar el Museo del Holocausto, Milei cuestionó la respuesta del mundo libre ante los crímenes pasados y presentes. Hizo hincapié en la necesidad de luchar contra el terrorismo y exigir la liberación de los secuestrados por Hamas.

«Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta, ¿dónde está la voz del mundo libre, reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días?. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo», expresó.

El presidente, Javier Milei, se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Crédito: Foto: EFE/ Oficina del primer ministro Israelí

La reunión con Netanyahu fue calificada como «importante y cálida» por el primer ministro israelí, quien agradeció el apoyo de Milei a Israel y su decisión de declarar a Hamas como organización terrorista. Netanyahu también destacó la decisión del presidente argentino de trasladar la embajada a Jerusalén.

El encuentro ampliado contó con la presencia de funcionarios de ambas naciones, incluidos el ministro de Asuntos Estratégicos y el ministro de Exteriores de Israel, así como la canciller y el embajador argentinos.