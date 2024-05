MILEI DEFENDIÓ LA DOLARIZACIÓN: «VA A HABER COMPETENCIA DE MONEDAS»

Y advirtió a la oposición que va a «vetar» cualquier proyecto de ley «que manden al Congreso y que busque romper la caja».

En el 41° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente Javier Milei defendió su plan de dolarización y adviritó a la oposición que va a «vetar» cualquier proyecto de ley que «vaya a romper la caja y hacer volar a este país por los aires».

«Basta de miedo, ¿por qué tanto miedo a la libertad? Va a haber competencia de monedas, pueden usar el dólar, el euro, la que ustedes quieran, y en lugar de que las transacciones las decida un burócrata, las van a decidir los individuos», manifestó el mandatario ante los presentes.

Reveló que eso comenzará «cuando se pueda terminar de limpiar el balance del Banco Central», ya que «de esa manera, no solo se va a lograr estabilizar la economía» y «el peso va a perder injerencia, se va a eliminar la inflación para siempre, se le va a quitar la navaja al mono y el país va a volver a ser potencia».

«Lo único que puede hacer el Banco Central es daño, la única forma de que no lastime es que no haga nada, por lo que es mejor no tenerlo», sostuvo el mandatario, que ratificó su intención de eliminar el órganismo monetario.

Resaltó también: «Una de las cosas que estamos haciendo y que parece que a muchos se les pasa por alto, es que nosotros estamos haciendo todo esto sin violentar la propiedad privada. Es verdad, estamos tardando más en estabilizar, básicamente porque decidimos no violentar la propiedad privada. «¿Qué día vas a abrir el cepo?», no lo sé, porque depende de la decisión de los individuos».

Sobre la herencia de la gestión kirchnerista, aseguró: «Se va a romper la barrera de la política y, a pesar de los palos en la rueda, va a seguir bajando el riesgo país». Y defendió la política de ajuste: «Aquellos que antes decían que no se podía hacer este ajuste, ahora dicen «hay que ver la calidad de la motosierra». Dale, mediocre, fracasado, vos no lo podías hacer porque no tenías lo que hace falta».

Respecto a cualquier iniciativa que vaya contra las reformas del Gobierno, Milei expresó: «Les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden al Congreso y que busque romper la caja y hacer volar a este país por los aires, los voy a vetar, me importa un carajo».

Y añadió: «O ustedes se piensan que es fácil tratar con estos maniacos, degenerados del gasto público. Fíjense que ahora lo único que hacen es mandar iniciativas para rompernos el equilibrio fiscal».