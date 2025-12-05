MILEI CONVOCARÁ A SESIONES EXTRAORDINARIAS EN EL CONGRESO: ¿CUÁNDO ARRANCAN Y QUÉ PROYECTOS BUSCA ACELERAR?

Aunque el decreto todavía no fue publicado, el Gobierno anticipa que la convocatoria a sesiones extraordinarias será firmada por el presidente Javier Milei este viernes y ratificada el martes, con su oficialización en el Boletín Oficial.

La hoja de ruta ya está definida: el período especial iría del 10 al 31 de diciembre y tendrá como ejes el Presupuesto 2026, el proyecto de presunción de inocencia fiscal y un paquete de reformas consideradas clave por la Casa Rosada.

En la agenda inmediata asoman tres grandes capítulos: la reforma laboral, la reforma tributaria y la actualización del Código Penal. El oficialismo confía en conseguir antes de fin de mes al menos una media sanción para la reforma laboral, mientras que los cambios tributarios y penales podrían quedar para una nueva ronda de extraordinarias en febrero, o incluso avanzar durante el período ordinario.

La conducción libertaria también baraja formalizar una extensión del trabajo legislativo extraordinario hacia febrero, con la idea de encarar otro bloque de iniciativas antes del inicio oficial del año parlamentario, el 1° de marzo.

El proyecto de reforma laboral, ya redactado, pero en revisión, podría difundirse el próximo martes. El texto se encuentra bajo análisis del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y de la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta. Son tres de las figuras más cercanas al círculo de poder que integran Milei y su hermana, Karina Milei.

La convocatoria se inscribe en la decisión del Poder Ejecutivo de impulsar, sin demoras, los temas que considera esenciales para el funcionamiento de la administración. Desde principios de noviembre, el Gobierno trabaja para garantizar apoyos parlamentarios, en un escenario político reconfigurado tras las elecciones legislativas de octubre, que dejaron a La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados con 95 bancas.

En las últimas semanas, Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron reuniones con gobernadores, especialmente con los que respaldaron el Pacto de Mayo, para asegurar respaldos. Esta misma semana cerrará la ronda de encuentros individuales, con optimismo respecto de los votos necesarios para avanzar en diciembre.

Entre los temas que también podrían ingresar en el temario desde el 10 de diciembre figura la ley de glaciares, una demanda planteada por varios gobernadores con el objetivo de ampliar las zonas habilitadas para la explotación minera.

El Presupuesto 2026, presentado en septiembre, es la prioridad absoluta del Ejecutivo. El último aprobado fue el de 2023, lo que refuerza el interés del oficialismo por llegar al nuevo año con una hoja de ruta fiscal definida.

En paralelo, el proyecto de presunción de inocencia fiscal busca modificar el régimen general y resguardar la normativa simplificada del impuesto a las ganancias. Según fuentes oficiales, la intención es elevar el umbral del fraude fiscal y acortar los plazos de prescripción tributaria.

La reforma del Código Penal, anunciada en octubre, aparece como otro de los objetivos centrales, aunque todo indica que su tratamiento fuerte se postergará para febrero. La Casa Rosada deposita en Bullrich buena parte del peso político para conducir ese debate en el Senado, en un contexto en el que la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra totalmente deteriorada.