MILEI AVISÓ QUE SEGUIRÁ HABIENDO «ALTA INFLACIÓN UNOS MESES»

El presidente Javier Milei advirtió este domingo que la Argentina seguirá «padeciendo alta inflación durante unos meses», al tiempo que sostuvo que si el plan se mantiene «en esta senda de la austeridad, el emprolijamiento y el saneamiento del Banco Central», su gestión logrará «abatir la inflación».

Durante una entrevista radial, consideró un «logro enorme» que el índice de inflación de diciembre último haya sido de 25%, y lo atribuyó a un «plan de estabilización hiperortodoxo» que consiste, dijo, en «un fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios».

Asimismo, Milei aseguró que la «política más progresista es eliminar la inflación», y lamentó que en Argentina haya «izquierdosos que lo único que quieren es generar inflación, quieren el Banco Central para generar inflación y es un oxímoron» porque, subrayó, «dicen que defienden a los pobres y quieren un instrumento que lo multiplica».

El presidente sostuvo que en la discusión política «tenemos gente que está tratando de encontrar la cuadratura del círculo, el esqueleto obeso, la meretriz virgen y el helado caliente», cuando «todas esas cosas no existen y tenemos que estar explicando que no tenemos que estar explicando que no existen».

Así, el mandatario dijo sentirse «satisfecho» por los «logros» de su primer mes de Gobierno y recordó que su gestión «recibió un país al borde del estallido».

En otro tramo de la entrevista con radio Mitre, el presidente expuso que si el DNU de desregulación económica y la ley ómnibus «estuvieran puestas en marcha», Argentina «subiría 90 puestos en el ránking de libertad económica» y «estaría en condiciones de entrar en un sendero para que, en un lapso de tiempo razonable, se parezca a países como Francia y Alemania».

En ese sentido, Milei pidió al Congreso la sanción de la Ley Ómnibus, al advertir que el «déficit cero no es negociable» y que, si no se avanza en esa norma, «el ajuste que habrá que hacer será mayor».