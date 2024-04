MILEI ANUNCIÓ UN SUPERÁVIT FISCAL DEL 0,2% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

«Estamos haciendo posible lo imposible, con la mayoría de la política, sindicatos, periodistas y actores económicos en contra», afirmó.

El presidente Javier Milei anunció, en la cadena nacional, un superávit fiscal del 0,2% en el primer trimestre del 2024, lo que constituyó un «milagro económico» que «responde a la motosierra», y que significa el cumplimiento de la meta establecida con el Fondo Monetario Internacional. También defendió su política económica y afirmó: «Esta vez el esfuerzo va a valer la pena» .

El mandatario, que estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, expresó al inicio del discurso: «Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, ya hemos recorrido la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena«, y adelantó que anunciaría algo «que hace meses parecía imposible».

«En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigente políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, quiero anunciar que el sector público nacional registró un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Es el 0,2% del PBI. Es el primero desde el año 2008. No es ni más ni menos que el único punto de partida para terminar con el infierno inflacionario. Es lisa llanamente una hazaña de nivel mundial», señaló el presidente.

«Este milagro económico que ha sido lograr superávit financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no como dicen algunos a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país«, comunicó.

Manifestó: «Estamos haciendo posible lo imposible, con la mayoría de la política, sindicatos, periodistas y actores económicos en contra. La inflación se está desplomando y es todos los meses más bajo que lo esperado. El requisito es garantizar un orden económico solido y estable. Para que los argentinos se asocien, comercien libremente y lleven adelante su proyecto de vida. Precios libres y señales claras para poder planificar e invertir. Esa es la tarea del estado, generar las condiciones básicas».

En otro pasaje de su discurso, habló del recorte en la obra pública. «Destacamos la reducción del 76% de las transferencias a las provincias, un sistema tóxico. Una reducción del 87% en la obra pública, vinculada al festival de corrupción. Estas serán transferidas al sector privado. Además hemos reducido el tamaño del Estado, cerrando organismos que se usaban para perseguir a quien piensa distinto. Eliminamos la pauta a los medios. No solo fue posible terminar con el déficit fiscal, sino que se hizo de una manera sustentable», indicó.

«Sabemos que queda mucho camino por andar si el estado gasta menos de lo que entra. Si el Estado no gasta mas de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. Esto se rechaza en la Argentina por culpa de los políticos. Para nosotros la única tarea del Estado es proteger la vida, propiedad y la libertad de los argentinos», siguió el presidente.

«Nunca va a aumentar el gato y la emisión. La inflación es un robo. El déficit cero es un mandamiento. Esto quiere decir que cada peso será devuelto a través de reducciones de impuestos. Ahorro y reduccion de impuestos hasta tener un nivel de gasto acorde al de un país que necesita crecer», sostuvo.

«No esperen la salida de la mano del gasto público. Nunca más vamos a volvera eso. La salida es de la mano del sector privado y el crédito financiado con el ahorro. Un Estado que vela por la vida, la libertad y propiedad de los individuos», dijo el jefe de Estado.