CASTELLI ESTE MIERCOLES 24 DE ABRIL “GRAN REMATE PLAN GANADERO ABASTO, CONSERVA E INVERNADA”

Miércoles 24 de abril Sociedad Rural El Impenetrable Juan José Castelli se realiza el GRAN REMATE PLAN GANADERO ABASTO, CONSERVA E INVERNADA



Rematan Aguirre Vázquez – frey haciendas consignatarios desde 1979

Apoyan Ministerio de la producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Subsecretaria de ganadería y producción animal del Gobierno del Chaco.

Inicio 14 horas previo almuerzo

Vendedores, sistema pronto pago, cheques el día del remate “consulte condiciones

Los terneros deben entrar con PRE LIMPIEZA destino ZONA LIMPIA

COMPRADORES SISTEMA DE PAGO CON CANJE POR CEREALES

Beneficios al pagar congranos

Sin impuestos al crédito y al debito

Sin retenciones de IVA y GANANCIAS a la venta del cereal

Simplicidad operativa

ORGANIZAN Y REMATAN

Aguirre Vázquez 0341 4259988 – 0341 156217007

Contacto Sociedad Rural EL IMPENETRBALE 0364 154629056

Frey haciendas consignatarios 0362 4423670 – 4446285 Cel 0362 154643907 – 154669177

REMATES GANADEROS CHAQUEÑOS Para pequeños y medianos productores Ganaderos de la Provincia del Chaco REQUISITOS: SER PRODUCTOR DE GANADO BOVINO, DE CRIA, DE NO MAS DE 250 CABEZAS EN GENERAL SUMANDO TODOS SUS RESNPA (según acta vacunación AFTOSA), NO SER PERSONA JURIDICA y NO SER DEUDOR DE ALGUIN CREDITO OTORGADO POR LA PROVINCIA A TRAVES DE FIDUCIARIA DEL NORTE.- DOCUMENTACION NECESARIA PARA RECIBIR EL REINTEGRO DE GASTOS DE COMERCIALIZACION:

1.- SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

2.- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO

3.- CONSTANCIA INCRIPCION AFIP y ATP ACTIVA

4.- FOTOCOPIA RENSPA GANADERO

5.- FOTOCOPIA ÚLTIMAS 2 ACTAS VACUNACION AFTOSA

6.- CONSTANCIA DE CBU

LA DOCUMENTACION SOLICITADA DEBE SER PRESENTADA AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE PRODUCCION EN DIA DE LA REALIZACION DEL REMATE COMO FECHA TOPE. AQUELLOS PRODUCTORES QUE NO CUMPLAN ESTE REQUISITO NO PODRAN ACCEDER AL REINTEGRO DE GASTOS DE COMERCIALIZACION. SIN EXCEPCION.- 

EL PRODUCTOR DEBERA PINTAR CON COLOR VISIBLE EN EL LOMO DE TODOS LOS ANIMALES QUE LLEVE AL REMATE EL NUMERO QUE LE INDIQUE EL TECNICO DE LA ZONA ANTES DE CARGARLOS EN EL CAMION PARA EL TRASLADO.-  LOS PRODUCTORES DEBERÁN HACER INGRESAR AL PREDIO LA HACIENDA QUE CONSIGNAN PARA VENTA EL DÍA PREVIO AL REMATE, SIN EXCEPCION.

a. Que productor puede contar con el beneficio? Aquel que sea persona física inscripto en AFIP (Responsable Inscripto / Monotributo) y que en sus dos últimas campañas de vacunación tenga hasta 250 cabezas entre todos sus RENSPAS.

b. En que consiste el beneficio? El ministerio de producción articulara el reintegro de los gastos descontados al productor en concepto de comisión consignataria y uso instalaciones feria.

c. Como acceder al beneficio? El día del remate deben presentar a las personas de Ministerio de Producción, Subsecretaría de Ganadería, la documentación solicitada.

