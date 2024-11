Tras un G20 en el que marcó diferencias, Javier Milei se prepara para su primera cumbre del Mercosur que no se quedará atrás. El Gobierno advirtió que si Argentina no puede firmar tratados de libre comercio con otros países o regiones, Milei rompe y se retira del bloque sudamericano la semana próxima con una posición dura.

“Queremos que se habilite a hacer tratados bilaterales sin pedir autorización”, aseguró una de las personas más importantes del Gobierno a El Destape. En esa línea, esta misma fuente expresó: “El Mercosur no funciona para lo que fue creado. En estas condiciones a Argentina no le sirve”, explicó sobre lo que se viene en Montevideo, Uruguay, el 6 de diciembre.

Igualmente, en el Gobierno se atajaron: “Irse del Mercosur no es el Plan A. El Plan A es que podamos comerciar de la mejor manera. O que el Mercosur sea mercado común, de libre comercio, y no solo para industriales de San Pablo. Y el Plan B es que el Mercosur sea de libre comercio”.

¿Y el Plan C? “Si eso no ocurre habrá que evaluar salir del Mercosur. Siempre podés juntar 129 votos en Diputados para irnos del Mercosur y se acabó”, aseguró esta fuente a El Destape desde Balcarce 50 en referencia a la tarea del Congreso argentino para lograr ese cometido. Y concluyó esta fuente del riñón político presidencial: “La idea es establecer tratados libre comercio entre sí y con el mundo”.

Es la idea que pergeña Milei para con el Estados Unidos de Donald Trump cuando asuma el 20 de enero y otras naciones, como Italia e Israel. El Presidente apunta a realizar tratados de libre comercio con diferentes países.

En el Mercosur, Milei dependerá del futuro del acuerdo del bloque sudamericano con la Unión Europea. Un tratado que está a punto de caerse. De hecho, Emmanuel Macron reiteró que Francia no firmará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. El presidente francés contó que habló del tema con Milei durante su paso por Buenos Aires antes de viajar a Río de Janeiro para la cumbre del G20. “No creemos en el acuerdo tal como se negoció”, afirmó.

El que le puso pimienta al tema es el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien desestimó este miércoles que Francia pueda trabar el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. “Ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea”, afirmó. “Si los franceses no quieren el acuerdo, ellos no deciden más nada, quien decide es la Comisión Europea”, dijo durante un foro sobre industria en Brasilia.

El 6 de diciembre quienes participarán de la cumbre son los Estados miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; y los Estados asociados: Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

En el Gobierno saben que tendrá poco apoyo la idea de Milei de hacer un bloque de libre comercio. Apenas apuestan al Paraguay de Santiago Peña. El resto, por ahora, es un partido perdido. Así las cosas, crece entonces el Plan C: que Argentina abandone el Mercosur.