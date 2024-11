ALERTA POR ESTAFA EN MERCADO PAGO: UN RECONOCIDO TATUADOR DENUNCIA EL USO DE UN SIMULADOR PARA DEFRAUDAR A USUARIOS EN LA CIUDAD

Envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Un nuevo hecho de estafa se ha registrado en la ciudad, y nuevamente tiene como protagonista a la plataforma de pagos Mercado Pago, una de las más utilizadas en la región. En esta oportunidad, el denunciante es un conocido tatuador de la localidad, Sergio A.S., quien ha dado a conocer públicamente cómo una persona, de sexo femenino, estaría utilizando un simulador de la aplicación para engañar y defraudar a los usuarios.

Según el relato de Sergio A.S., la mujer en cuestión habría aprovechado la apariencia de la plataforma legítima de Mercado Pago para hacer creer a los usuarios que estaban realizando pagos o transferencias a través de la aplicación, cuando en realidad se trataba de un sistema falso, diseñado para robar dinero. Esta modalidad de fraude consiste en crear una réplica exacta de la interfaz de Mercado Pago, mostrando incluso los datos del remitente, con el fin de que los usuarios no sospechen de la estafa.

El denunciante ha afirmado que no es el único afectado, ya que otros usuarios de la plataforma también han sido víctimas de este engaño, y todos ellos habrían perdido importantes sumas de dinero. La víctima de la estafa advierte a la comunidad sobre la creciente presencia de estos delitos, destacando la necesidad de que los usuarios estén alerta al realizar cualquier tipo de transacción a través de plataformas de pago digitales.

En su denuncia pública, Sergio A.S. ha enfatizado la importancia de tener precaución ante cualquier actividad sospechosa en las plataformas digitales. «Es fundamental que los usuarios de Mercado Pago y otras aplicaciones similares estén atentos a los detalles y no confíen en solicitudes de pago fuera de los canales oficiales», alertó el tatuador. Además, recomendó revisar siempre que la URL del sitio sea la correcta y verificar cualquier notificación que llegue de fuentes no verificadas.

Las autoridades locales ya estarían investigando este caso y piden a cualquier otra persona que haya sido víctima de esta estafa que se acerque a hacer la denuncia correspondiente. Mientras tanto, se recomienda a todos los usuarios de Mercado Pago tomar las precauciones necesarias, como activar las medidas de seguridad adicionales ofrecidas por la plataforma y estar atentos a cualquier señal de actividad inusual.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad digital y la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre las aplicaciones y plataformas en línea, que si bien ofrecen comodidad y accesibilidad, también pueden ser un blanco para los delincuentes en busca de ganancias ilícitas.

