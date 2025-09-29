MILE PERCOVIK FUE ELECTO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES FORESTALES E INDUSTRIALES DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Chaco, 29 de septiembre de 2025 – En un hecho destacado para el sector productivo chaqueño, Mile Percovik fue electo como nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Forestales e Industriales de la Provincia del Chaco.

El anuncio fue realizado por el propio Percovik a través de sus redes sociales, donde expresó su orgullo por asumir este importante rol institucional.

“Fui electo presidente de la Federación de Asociaciones Forestales e Industriales de la Provincia del Chaco. Defender hoy a todo el sistema productivo a través de la Federación significa un orgullo y una gran responsabilidad”, publicó.

Percovik, con trayectoria en el ámbito forestal e industrial, hizo énfasis en su compromiso con el sector y en el valor del trabajo de quienes forman parte del entramado productivo chaqueño. “Sé lo que demanda trabajar con frío y calor, de sol a sol, así que es una alegría inmensa representar y poder presidir la Federación”, agregó.

La Federación reúne a distintas asociaciones vinculadas al sector forestal e industrial de la provincia, siendo un actor clave en el desarrollo económico regional. Su rol abarca desde la representación institucional hasta la promoción de políticas que fortalezcan la producción sostenible y la generación de empleo.

El nombramiento de Percovik fue bien recibido por varios actores del sector, quienes destacaron su compromiso y conocimiento del rubro.

Se espera que en los próximos días se conozca el plan de trabajo y los ejes estratégicos que llevará adelante bajo su conducción.

Relacionado