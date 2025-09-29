SAMEEP REALIZÓ UN OPERATIVO INTEGRAL DE SANEAMIENTO EN EL HOSPITAL DE GENERAL PINEDO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Avanzando con los trabajos planificados en toda la provincia, Sameep llevó adelante un operativo integral de saneamiento y mantenimiento del sistema cloacal en el Hospital “Dr. Isaac Waisman” de General Pinedo.

Las tareas incluyeron la limpieza de cañerías y bocas de registro internas del nosocomio, utilizando camiones desobstructores de última tecnología, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener un ambiente sano para pacientes y trabajadores.

Este operativo forma parte del plan de saneamiento integral que Sameep desarrolla en toda la provincia, a través de operarios capacitados que realizan acciones periódicas de mantenimiento de redes cloacales.

En este sentido, el presidente de Sameep, Ing. Nicolás Diez, destacó:

“Estas acciones reflejan la decisión política que tenemos como empresa, que es brindarle respuestas y servicios a los usuarios e instituciones para generar una mejor calidad de vida”.

Por su parte, el jefe de Zona III, Omar Albornoz, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana:

“Si bien desde la empresa se coordinan trabajos periódicos de mantenimiento, es fundamental hacer un uso correcto de las cloacas, evitando arrojar objetos que afecten las redes. Su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”.

Tecnología al servicio de la comunidad

Los camiones desobstructores de Sameep cuentan con equipamiento moderno que cumple con altos estándares ambientales. Permiten succión y transporte de residuos sólidos, limpieza de conexiones de poco diámetro y filtrado de agua y aire que elimina olores. Gracias a estas características, la empresa puede dar respuestas rápidas y eficaces a la demanda de toda la provincia, resolviendo situaciones de saturación del sistema cloacal.

