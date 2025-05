«MIGUE ÁNGEL RUSSO DESMIENTE CONTACTO CON JUAN ROMÁN RIQUELME», ASEGURARON DESDE SAN LORENZO: ¿SE BAJA?

Pero una vez más,. En este caso, quien asegura que no hubo charlas fue el, periodista que cubre a San Lorenzo en ESPN.

«Acabo de hablar con Miguel Ángel Russo. Habla de los códigos de aquellos que han jugado al fútbol. Que no va a desmentir nada porque no hay nada para desmentir. Y que él no habló absolutamente con nadie. La ola se instaló de que es el nuevo DT de Boca, pero él lo desmintió totalmente», sostuvo el cronista.

Pellegrini indicó que Russo está enojado por la versión que indica que ya «se cruzaron contratos» entre su representante y el club, cuando tiene que jugar una semifinal.

«Les juró por sus hijos a la gente de San Lorenzo que no habló con Riquelme», acotó Moreno Beltrán en relación a Miguel.

Un rato antes, en TyC Sports indicaron que Russo “está totalmente metido en el partido con Platense”. Incluso Claudio Úbeda, su ayudante de campo, dejó en claro que “no va a atender a nadie mientras tenga trabajo”.

Esta postura es compartida por Riquelme, quien conoce de cerca la ética profesional de Russo y sabe que no lo forzará a definirse en plena competencia.