METROPOLITANA HALLARON UNA MOTO CON PEDIDO DE SECUESTRO
En el marco de tareas preventivas realizadas por personal de la Comisaría Decimocuarta, hoy al mediodía se procedió al secuestro de una motocicleta Honda Wave color rojo, la cual presentaba pedido activo por hurto.
El operativo se llevó a cabo alrededor de las 12:10 horas, tras recibir información sobre un presunto «búnker de drogas» en el domicilio ubicado en calle Amabilidad al 2500, donde se estarían intentando comercializar vehículos robados. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una edificación deshabitada con características propias de un búnker, según señalaron vecinos del sector.
En el interior del inmueble se halló una motocicleta marca Honda Wave, sin ocupantes en la vivienda. Tras consultar el número de motor y de cuadro, confirmaron que el rodado poseía un pedido de secuestro activo por causa de “supuesto hurto”, a solicitud de la Comisaría Tercera Metropolitana, con fecha del 24 de agosto de 2025. El vehículo pertenecía a ciudadano, quien figura como damnificado en la causa.
La motocicleta fue secuestrada bajo acta correspondiente, en presencia de un testigo hábil, y trasladada a la dependencia policial para las actuaciones legales pertinentes.