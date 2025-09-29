CASTELLI CELEBRÓ CON MÚSICA LA HABILITACIÓN DE LAS NUEVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD
Con un gran festival musical, se llevó adelante la habilitación oficial de las nuevas cámaras de seguridad que fortalecerán el sistema de seguridad y prevención en Juan José Castelli.
Una multitud acompañó la previa, que vibró y bailó al ritmo de la música en una verdadera fiesta popular.
El intendente Pio Sander celebró este gran logro y destacó:
“Este sistema de seguridad será de gran ayuda para nuestra ciudad, porque nos permitirá trabajar de manera más rápida y eficiente en el cuidado de los vecinos”.
La jornada concluyó con un cierre musical a todo ritmo, con la Previa coronando una noche histórica de avances y celebración en la comunidad.