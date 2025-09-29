Mar. Sep 30th, 2025

CASTELLI CELEBRÓ CON MÚSICA LA HABILITACIÓN DE LAS NUEVAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

By Redaccion 6 horas ago

🎶🎸Con un gran festival musical, se llevó adelante la habilitación oficial de las nuevas cámaras de seguridad que fortalecerán el sistema de seguridad y prevención en Juan José Castelli.
🎉Una multitud acompañó la previa, que vibró y bailó al ritmo de la música en una verdadera fiesta popular.
👉El intendente Pio Sander celebró este gran logro y destacó:
🫶 “Este sistema de seguridad será de gran ayuda para nuestra ciudad, porque nos permitirá trabajar de manera más rápida y eficiente en el cuidado de los vecinos”.
💪La jornada concluyó con un cierre musical a todo ritmo, con la Previa coronando una noche histórica de avances y celebración en la comunidad.

