MESSI VA POR OTRO TÍTULO: SE ENFRENTAN INTER MIAMI VS. NASHVILLE SC, POR LA LEAGUES CUP

La final se llevará a cabo este sábado por la noche en el Geodis Park. Todos los detalles en la nota.

Inter Miami buscará su primer título en la historia este sábado desde las 22 cuando se mida en el Geodis Park con Nashville SC, por la final de la Leagues Cup 2023. Con Lionel Messi de titular, el elenco dirigido por Gerardo Martino intentará seguir con su buena racha y ser campeón.

Tras golear por 4 a 1 a Philadelphia Union, con gol incluido del astro argentino, Las Garzas se aseguraron un lugar en la Concacaf Champions Cup 2024 y ahora irán por más.

En la presentación de Messi en Inter Miami, el equipo del Tata le ganó a Cruz Azul por 2-1 con un golazo de tiro libre del astro argentino, en el último minuto del partido. En la segunda jornada de la fase de grupos, aplastó al Atlanta United por 4-0, con dos goles del rosarino y otros dos de Robert Taylor.

Luego superaron consecutivamente en 16avos de final a Orlando City (3-1) en el Clásico del Sol, en octavos a FC Dallas por 5-3 en penales (empate 4-4 en los 90 minutos), a Charlotte FC por 4-0 en los cuartos y Philadelphia Union en semis por 4-1.

Nashville SC, por su parte, no será rival fácil para el conjunto estadounidense al eliminar a grandes, como el Cincinnati, el América en penales en los octavos, al Minnesota por goleada de 5 a 1 en los cuartos y viene de vencer a Monterrey por 2 a 0 en las semifinales.

DÓNDE VER EL PARTIDO

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV.

Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

La probable formación de Inter Miami vs. Nashville SC

Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

El posible once de Nashville SC vs. Inter Miami

Elliot Panicco; Shaq Moore, Lukas MacNaughton, Walker Zimmerman, Daniel Lovitz; Dax McCarty, Alex Muyl, Aníbal Godoy; Jacob Shaffelburg, Hany Mukhtar y Teal Bunbury. DT: Gary Smith.