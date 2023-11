«MESSI JUGARÁ HASTA QUE ÉL LEVANTE LA MANO», AVISÓ SCALONI

El DT del seleccionado argentino afirmó que el capitán «está para jugar», aunque no confirmó el equipo para el partido de este jueves.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este miércoles, en conferencia de prensa, que Lionel Messi afrontará los dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas, en los clásicos ante Uruguay y Brasil, y adelantó que jugará «hasta que él levante la mano» y solicite el cambio.

«La respuesta es fácil: si está para jugar, jugará. Y jugará hasta que él levante la mano», dijo Scaloni ante la consulta sobre el estado físico del futbolista rosarino.

En ese sentido, el seleccionador campeón del mundo, muy distendido, dejó entrever que Messi estará como titular tanto ante Uruguay como Brasil, a menos que ocurra algo excepcional. «Leo está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, está en condiciones», sostuvo.

Asimismo, Scaloni se enfocó en el partido del jueves ante Uruguay, en La Bombonera, y señaló que será «difícil», no sólo por la jerarquía de los futbolistas charrúas, también porque enfrente tendrá a Marcelo Bielsa.

«Será un partido difícil porque sabemos cómo los plantea Bielsa y cómo juega Uruguay, con su cultura futbolística. Pero tenemos que imponer nuestro juego. Ellos tienen su fortaleza. Intentaremos no cambiar y si hay que cambiar algo lo haremos», dijo el entrenador nacido en Pujato, provincia de Santa Fe. «La manera de entrenar de Bielsa es bastante conocida por todos, no cambia su manera de jugar. No creo que tengamos ventaja. Hay que salir de todo lo que propone y eso es lo difícil y lo intentaremos hacer», indicó.

Además, Scaloni reconoció a Bielsa como «una referencia» y que lo conoce por su paso en Newell»s Old Boys: «Es una alegría enfrentarlo. No en el momento del partido por todo lo que representa enfrentar a un equipo de él, pero estamos marcados aquellos que pasamos por sus manos. Será una satisfacción. Lo saludaré como lo hago con todos», indicó.

Por otro lado, el DT consideró que la Argentina, vigente campeón del mundo (Qatar 2022) y de América (Copa América 2021), «demostró que está para pelear contra cualquier rival», en referencia a los choques ante Uruguay, en La Bombonera, y Brasil en Río de Janeiro, el próximo martes.

«Vamos a estar a la altura del partido. Este equipo está capacitado para competir. Son rivales grandes, histórico y estaremos para hacer nuestro partido», agregó.

Argentina recibirá a Uruguay este jueves, desde las 21, en La Bombonera, por la 5ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, es líder con puntaje ideal (12), mientras que los uruguayos tienen 7.

En tanto, Ángel Di María, uno de los pilares del equipo que volvió recuperado de una lesión, mereció un párrafo aparte para Scaloni, quien hizo otra solicitud a los periodistas que se dieron cita en Ezeiza, con énfasis en los últimos partidos de «Fideo» con la casaca albiceleste.

«Queda un montón para la Copa América. Nos gusta ser nostálgicos y ya estamos pensando en que ya no va a estar. Es lo mismo con Leo. Hay que disfrutarlo que lo tenemos ahora, con la camiseta de la selección. No tiene sentido saber qué va a pasar. Viene de una lesión, está en condiciones. No tiene problemas, cuando vuelve se pone bien rápido. Después tomaré la decisión si juega de entrada o no, pero está bien», apuntó Scaloni.