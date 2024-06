MESSI HABLÓ DE SU «DON»: «DIOS ME ELIGIÓ A MÍ, NO HICE NADA PARA SER EL JUGADOR QUE YA DE CHIQUITO ERA»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Lionel Messi, figura emblemática de la Selección Argentina, habló sobre su extraordinario talento natural que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia. En una entrevista, Messi se mostró reflexivo y sincero al recordar sus primeros años y cómo siempre fue consciente de su don.

En una charla con Clank!, un programa de streaming del periodista Juan Pablo Varsky, Messi rememoró su infancia en Rosario y cómo desde muy pequeño ya destacaba en el fútbol: «Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo».

A los 3 o 4 años, Messi contó que no comprendía la magnitud de los torneos y títulos, simplemente jugaba porque amaba el fútbol. «Era mi pasatiempo. Vivía a toda hora pateando y buscando a alguno para jugar. Nací con eso. Me encantó el fútbol, como a la mayoría de los argentinos, desde muy chiquito», expresó.

El astro argentino reflexionó sobre su talento innato, atribuyéndolo a un don divino. «Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era», declaró.

A pesar de sus numerosos logros, Messi enfatizó que actualmente disfruta más del fútbol, tanto en el Inter Miami como en la Selección Argentina, tras haber alcanzado todos sus objetivos.

«Después de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese imaginado y soñado desde chiquito… Hoy estoy disfrutando como aquel chico. Sé que cada vez falta menos, que son menos los años que me quedan por edad. Intento disfrutar el fútbol adentro de una cancha y los momentos que vivo en el día a día también», comentó.

Además, Messi reveló su autocrítica constante durante los partidos, un aspecto que lo ha acompañado siempre. «Siempre fui así, muy autocrítico, creo que el que más. Soy el primero que sé cuando hago las cosas bien o cuando hago las cosas mal».

Incluso, recordó una jugada del Mundial de Qatar 2022 donde su pérdida de balón llevó al empate de Francia: «Me quería matar porque si bien fue una pérdida lejos del arco, cerca del banco de ellos, era una pelota que la perdí por querer hacer una de más».

