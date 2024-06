CASO LOAN: DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA A LOS ÚLTIMOS TRES DETENIDOS Y LA CAUSA PASA AL FUERO FEDERAL

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En una resolución emitida este lunes, el juez de Garantías de Goya, doctor Darío Alejandro Ortíz, ordenó la prisión preventiva de Victoria Caillava, Carlos Pérez y Carlos Maciel . Los tres están detenidos desde el sábado 22 de junio en relación con la desaparición de Loan Peña, el niño correntino cuyo paradero se desconoce desde el jueves 13 de junio. Esta decisión se tomó durante una audiencia en la Oficina Judicial de Goya.

La medida de prisión preventiva también alcanza a Bernardino Benítez, tío de Loan; Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, quienes ya se encontraban detenidos. Cabe destacar que la desaparición del niño activó el «Alerta Sofía» el 14 de junio, un programa coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

El caos marcó la jornada de este día en los tribunales de Goya, donde cerca de un centenar de vecinos se congregaron enardecidos, llegando a empujar a uno de los abogados defensores. En el marco de este clima tenso, se informó que los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo se declararon incompetentes para seguir con el caso, que pasará al Fuero Federal .

De esta manera, quedó de lado la carátula de «abandono de persona» y ahora será reemplazada por «Captación de menores para fines de trata» , según adelantó el abogado Jorge Monti, quien criticó duramente la investigación.

LAS DECLARACIONES DE JORGE MONTI, ABOGADO DE LOS DETENIDOS MILLAPI Y RAMÍREZ

«Hay mucha confusión, se hizo todo mal, hubo una alarmante morosidad y hasta un llamativo desconocimiento del código penal de parte de los responsables de la investigación. Tendrían que haber sido citados, inclusive a la abuela Catalina, de 87 años. A todos», expresó Monti en a Clarín.

Hasta ahora, los detenidos Caillava, Pérez y Maciel no prestaron declaración. Sin embargo, Fierrito Ramírez declaró y su testimonio fue coherente desde el principio, según Monti. «Sus testimonios coinciden con los de Millapi y con los de Benítez», afirmó el abogado, quien considera que la justicia ha sido injusta con sus clientes.

Jorge Monti, abogado de Millapi y Ramírez

«Mis clientes Millapi y Ramírez no fueron la mano de obra de los autores intelectuales. Sólo cometieron un error: estar en el lugar equivocado en un momento inoportuno. La Justicia no pudo comprobar ningún entrecruzamiento llamativo, sino estaría registrado. Desmiento ante cualquiera que haya habido contradicciones o incongruencias de mis defendidos. Que insisto, si yo estoy equivocado, dejo la abogacía y me dedico a otra cosa«, declaró Monti.

El abogado también mencionó que pedirá la liberación de Millapi y Ramírez ante la jueza federal Cristina Pozzer Penso, argumentando que existen suficientes pruebas para que sean liberados. La tensión aumentó cuando Monti fue confrontado e insultado por vecinos enojados, quienes lo empujaron y lo llamaron «caradura» y «pelotudo». Monti y su colega Marcelo Hanson tuvieron que refugiarse en la fiscalía para evitar más agresiones.

La próxima etapa de la investigación promete ser crucial, ya que el cambio de jurisdicción a la Justicia Federal podría traer nuevos enfoques y decisiones en el caso de la desaparición de Loan Peña.

