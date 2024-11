MESÓN DE FIERRO: EL GOBIERNO PROVINCIAL INTERVINO ANTE LA OBSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DRENAJE RURAL

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El Gobierno provincial a través de la Administración Provincial del Agua, APA, acordó trabajar en conjunto con productores agropecuarios de la zona rural de la localidad de Mesón de Fierro, con el objetivo de destrabar un conflicto que surgió debido al taponamiento de un canal que inundaba campos aguas arriba. El presidente de la APA, Jorge Pilar, mantuvo reuniones con una veintena de productores del lugar preciso del conflicto, ubicado en las afueras de Mesón de Fierro, a unos 300 kilómetros de la capital chaqueña.

Intervención de la Vicegobernadora

“Los productores mantuvieron contacto con la Vicegobernadora Silvana Schneider, quien me instruyó sobre la situación y desde ese momento me puse en contacto con los productores con quienes recorrimos la zona, vimos los problemas que ocasiona el tapón en el canal que atraviesa el campo de un productor, como inundaciones de diferentes sectores donde no escurre el agua a través de canales y alcantarillas, y de inmediato trazamos un plan de acción para encontrar caminos de solución en lo inmediato”, precisó el titular de la APA.

Pilar indicó que pudo verificar los inconveniente que padecen desde hace varios años los productores de la zona rural del Departamento 12 de Octubre, en las afueras de Mesón de Fierro por lo tanto, en el marco de la planificación estratégica del Gobierno provincial de atención a la demanda del sector productivo, en lo que compete a la APA se trazarán acciones concretas para atender la demanda vinculada con el drenaje pluvial de los campos.

Limpieza de 10 kilómetros de canales

El funcionario recorrió la zona y dialogó con los productores que se ven afectados, con quienes acordó un programa de acción conjunta que “tiene vías de solución en los próximos días”. Además se podrían incorporar al plan estratégico provincial, sobre recursos hídricos, obras que competen a la APA, como por ejemplo la limpieza de 10 kilómetros de canales en la zona para mejorar el drenaje de los sectores productivos y de la localidad en tiempos de copiosas lluvias.

