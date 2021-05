MENDOZA: POR ERROR VACUNARON A UNA MUJER CON UNA DOSIS DE SPUTNIK V Y OTRA DE SINOPHARM

«Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario», aseguró la jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar.

Una mujer de 60 años recibió en Mendoza, una primera dosis de Sputnik V contra el coronavirus, pero la segunda vez fue inoculada con la vacuna de Sinopharm, lo que le generó gran preocupación: «Todavía me pregunto qué me va a pasar, si me puedo morir por haber recibido vacunas distintas”.

El 14 de abril, María Esther Chaves fue vacunada con la primera dosis de Sputnik V, pero el 17 de mayo cuando fue a colocarse la segunda parte de esta vacuna, le pusieron la Sinopharm, que se desarrolla en China.

A pesar de que su certificado paso por las manos de tres personas antes de ser vacunada, ninguno se percató del error hasta que Chaves fue inoculada y escuchó que un hombre solicitaba ver el frasco de la vacuna, a lo que le respondieron que se trataba de la dosis china.

«Quedé en shock. Pedí que dejaran entrar a mi marido, después me largué a llorar”, dice Esther en diálogo con Clarín. Y agregó: “El enfermero que me colocó la vacuna se puso re nervioso también, me quitaron el carnet con el documento y me dijeron que aguardara. Fueron para adentro, tardaron en volver, y me puse más nerviosa, y les pregunté ¿qué me va a pasar ahora?, ¿me voy a morir? y no supieron qué decir», recordó Esther.

«No me iba de ahí sin la prueba del error”, afirma. Al final, le devolvieron su carnet: “Me pidieron perdón, me dijeron que no me preocupe que me harían un seguimiento médico y que nada debía pasarme”, cuenta. Y sin embargo, pasadas 48 horas del error, nadie del Ministerio de Salud de Mendoza se ha comunicado con ella.

La jefa de Inmunizaciones, Iris Aguilar, aseguró que fue un error humano que puede ocurrir en cualquier campaña de vacunación masiva y que «la señora no tiene que preocuparse ya que no corre ningún peligro su salud». Y consideró que son errores habituales: «Esto pasa permanentemente con cualquier vacuna de calendario, porque alguien vino antes, o no entendió la letra del turno».

Hasta el momento, Chaves no presentó ningún síntoma extraño aunque el temor persiste.

