MEDIDAS POR SEMANA SANTA: RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN DESDE LAS 22 Y LÍMITES PARA REUNIONES SOCIALES

El Ejecutivo decretó restricciones que estarán en vigencia desde el miércoles 31 al domingo 4 de abril de 2021 inclusive.

Mediante el Decreto N°690/21, el Gobierno provincial estableció las medidas que regirán desde este miércoles 31 al domingo 4 de abril de 2021 inclusive en todo el territorio provincial, perteneciente al periodo de Semana Santa.

El documento ratifica medidas que ya venían implementándose a lo largo de la provincia, como los controles en puestos limítrofes y zonas fronterizas, los corredores sanitarios seguros para transportistas de carga internacional y los bloqueos focales de localidades de acuerdo al nivel de criticidad de riesgo epidemiológico.

Todas estas resoluciones son de carácter complementario con todas las disposiciones actuales en materia sanitaria vinculadas a las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia por Covid-19.

¿HABRÁ RESTRICCIONES EN LA CIRCULACIÓN NOCTURNA?

Si. Entre las medidas establecidas, se establece restricciones en el horario comprendido entre las 22 y las 6 horas del día siguiente.

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE REGIRÁN LAS REUNIONES Y EVENTOS?

Los eventos y las reuniones estarán permitidos con un máximo de 100 asistentes en caso de desarrollarse al aire libre y de 10 personas cuando se efectúan en lugares cerrados. En ambos casos, no podrá superar un máximo de duración de tres horas, estableciendo como límite las 00 horas.

¿SE PODRÁ VIAJAR EN SEMANA SANTA?

No se recomienda desplazamiento de personas desde y hacia otras provincias, con especial atención hacia aquellas en las que existan casos detectados de la variante del SARS-CoV-2. Además, continuará en vigencia el aislamiento obligatorio para las personas que formen parte de contingentes de viajes especiales y/o de egresados que regresen a la provincia.

¿QUÉ MEDIDAS DEBERÁN CUMPLIR LOS RESTAURANTES Y BARES?

Se permitirá la permanencia de personas en grupos reducidos y con distanciamiento social en el horario de 8 a 00 horas, bajo sistema de turnos.

¿HABRÁ TRANSPORTE PÚBLICO?

Si. El transporte público estará habilitado con reducción de frecuencias hasta las 22. A su vez, las plazas y parques lo estarán hasta las 21, a partir de una coordinación con Municipios para el control de concurrencia.

¿CUÁLES SON LOS PROTOCOLOS PARA LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS?

Las iglesias y templos estarán habilitados bajo el cumplimiento de protocolos especiales que aseguren el distanciamiento entre los asistentes, control de temperatura, uso de tapabocas, desinfección permanente del templo, bancos, objetos litúrgicos, etc. No podrá extenderse durante más de 2 horas, se limitará la capacidad del lugar a un 50% y no se recomienda la presencia en las misas ni participación en las celebraciones, de personas pertenecientes a los grupos de riesgo. En este sentido, también se recomienda limitar la cantidad de fieles participantes del tradicional Vía Crucis y/o procesiones.

