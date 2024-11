«ME ROCIO CON ALCOHOL Y ME PRENDIÓ FUEGO» EL IMPACTANTE RELATO DEL HOMBRE QUEMADO POR SU EX PAREJA

Nelson Núñez, un albañil de 32 años rompió el silencio tras el brutal ataque que sufrió en su vivienda de Las Breñas. Según relató, su ex pareja llegó al lugar el pasado domingo por la mañana, lo roció con alcohol y lo prendió fuego mientras estaba en el baño. «No me quería dejar salir del baño, no sé cómo hice, pero logré escapar», expresó.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, cuando Nelson estaba solo en la casa. Su madre había salido temprano a visitar a un familiar. «Ella llegó agresiva, buscó alcohol y un encendedor, y me atacó. Con la desesperación salí corriendo hacia la puerta del frente porque la de atrás estaba cerrada. El fuego se apagó solo, pero ya tenía quemaduras en el 45% del cuerpo», relató el hombre.

A pesar de las graves heridas, Nelson logró pedir ayuda. «Corrí hasta lo de un vecino y le pedí que llamara a la policía. Le conté lo que mi ex pareja me había hecho. Fue él quien me ayudó», recordó.

Ahora Nelson sigue preocupado por la seguridad de su madre, quien también habría sido amenazada por la agresora. Además, el hombre relató que su relación con la mujer había terminado en buenos términos. «Habíamos salido a cenar juntos la noche anterior, como amigos, porque siempre nos llevamos bien. Pero esa mañana llegó con una agresividad inexplicable y me hizo esto», contó.