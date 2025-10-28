“ME QUIERO PEGAR UN PALO”: EL AUDIO DEL CONDUCTOR QUE CHOCÓ BORRACHO CONTRA UN MICRO EN MISIONES

“Estoy volviendo a 180 o 190 (kilómetros por hora), recién mordí la banquina, casi me pegué un palo. Me quiero pegar un palo, boludo, no sé. Se va a la puta todo”. El audio es atribuido a un exaltado Rafael Gonzalo Ortiz Jordán (34), el conductor del Ford Focus que, este domingo a la madrugada, impactó de frente contra un ómnibus, provocando su caída al cauce del arroyo Yazá, con un saldo de nueve personas fallecidas.

El exceso de velocidad en una ruta con una visibilidad muy reducida a causa de un banco de niebla podría ser la causa del trágico accidente que se cobró la vida de siete estudiantes universitarios que habían abordado del colectivo media hora antes en Oberá para ir a votar a sus ciudades de origen.

Apenas el audio comenzó a viralizarse en las redes sociales, generando una enorme indignación, la Policía llegó hasta la casa de Ortiz Jordán para secuestrar el teléfono y determinar si ese mensaje es real y si lo había enviado minutos antes del impacto, cuando retornaba a Oberá.

Unas horas antes, el aparato había sido entregado a la madre del automovilista. La mujer les dijo a los agentes que no sabía dónde había dejado el teléfono.

La Justicia ordenó al Cuerpo Médico Forense que se realice un estudio de humor vítreo para establecer si Ortiz Jordán había consumido bebidas alcohólicas momentos antes del choque. Las conclusiones se conocieron este lunes a la mañana y fueron categóricas: el conductor presentaba un cuadro de «intoxicación alcohólica aguda».

Además, la División Criminalística realizó tareas de planimetría y levantamiento de huellas para establecer la mecánica del accidente y estimar las velocidades de ambos vehículos al momento del impacto.

De las redes sociales de Ortiz Jordán se desprende que era un apasionado por los autos y la velocidad, hobby que compartía con muchos de sus amigos.

El comunicado por la muerte de los estudiantes universitarios en Misiones.

En Facebook su último posteo fue de abril del año pasado. Y consistió en un repaso de los vehículos que tuvo y las modificaciones que les fue realizando.

“Primero, negro en el año 2010, full stock. Segundo, negro en el año 2022, combo básico. Tercero, gris en el año 2024, sólo suspe y escape. Uno siempre vuelve a donde fue feliz”, escribió con las fotos de los vehículos a los que hacía referencia.

Ortiz Jordán manejaba el Ford Focus que este domingo a las 4.30 colisionó frontalmente con el ómnibus de la empresa Sol del Norte que había partido de Oberá y tenía como destino final Puerto Iguazú.

Como el domingo el transporte de pasajeros era gratuito, muchos estudiantes abordaron ese colectivo para ir a sus ciudades de origen para poder votar.

Tras el impacto, el colectivo cayó desde el puente sobre el arroyo Yazá, provocando la muerte de ocho pasajeros.

Se trata de Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katya Butvilofsky (24), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elián Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobus (19).

La novena víctima del accidente fue el conductor del Focus.