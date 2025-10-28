“LA TORETTO” ENFRENTA OTRA AUDIENCIA CLAVE ANTES DEL JUICIO POR ATROPELLAR Y MATAR A UN MOTOCICLISTA

Felicitas Alvite, más conocida como “La Toretto”, volvió a los tribunales de La Plata para participar de la segunda audiencia preliminar antes del juicio por la muerte de Walter Armand, el motociclista de 36 años que atropelló y mató en abril de 2024.

La audiencia, que se realiza en el Tribunal Criminal N°2, es clave para definir los pasos previos al juicio oral. Según fuentes judiciales, durante la jornada se intentará ordenar la prueba, resolver planteos pendientes de la defensa y avanzar en la reducción de la extensa lista de testigos, que supera los 130 nombres.

En la primera audiencia, la defensa de Alvite -encabezada por los abogados Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri- denunció que no tuvo acceso completo al material probatorio y pidió la recusación del fiscal de la causa, Fernando Padovan, al considerar que hubo “irregularidades” en la investigación. Además, solicitaron una pericia informática para verificar si toda la documentación está cargada correctamente en el sistema judicial.

Felicitas Alvite, alias «la Toretto». (Foto: TN/Agustina Ribó).

Aquella jornada estuvo marcada por la tensión. Alvite llegó al tribunal por una puerta lateral para evitar a los medios y le pidió a su abogado que no permitiera que la fotografiaran. Durante buena parte de la audiencia se mostró incómoda y habló en voz baja con su defensa, pero hacia el final se la vio más relajada.

Hoy, la joven de 22 años vuelve a sentarse frente al tribunal. Según trascendió, su defensa insistirá con los reclamos sobre el acceso a la prueba y pedirá definir si el fiscal seguirá o no en la causa.

En esta segunda audiencia también se espera la presencia de Valentina Velázquez, la amiga de Alvite que viajaba con ella aquella madrugada. Su situación judicial es diferente, ya que no está acusada de homicidio, pero sí fue mencionada en la causa por haber participado de la noche previa al choque y por su posible intervención en los momentos posteriores al choque.

Felicitas Alvite lloró tras la audiencia preliminar. (Foto: TN /Agustina Ribó (derecha))

Durante la primera audiencia, la abogada de Velázquez aclaró que su defendida “no corría picadas, ni conducía en estado de ebriedad y no provocó ningún accidente ni ningún hecho que haya afectado la vida de terceros”. Sin embargo, los investigadores intentan determinar si tuvo algún rol en la fuga y el encubrimiento posterior, ya que fue una de las primeras personas con las que Alvite se comunicó después del hecho.

Del otro lado, los familiares de Walter Armand también están presentes. Como en cada instancia judicial, llevan remeras con la cara del músico fallecido y exigen que la causa avance sin dilaciones.

Los familiares de Walter Armand en la primera audiencia del juicio contra Alvite. (Foto: TN /Agustina Ribó)

“Queremos que se haga justicia y que empiece el juicio de una vez. No queremos más audiencias que estiren el proceso”, expresó Sandra, hermana del motociclista.

Fuentes cercanas a la causa indicaron que el tribunal buscará hoy dejar cerrada la etapa preliminar y, si no surgen nuevos planteos, podría fijar la fecha de inicio del juicio oral antes de fin de año o para comienzos de 2026.

El caso que generó conmoción

El hecho ocurrió la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando Alvite regresaba a su casa después de haber salido con amigas. Según la investigación, manejaba a más de 90 kilómetros por hora y cruzó varios semáforos en rojo antes de chocar de costado con la moto de Armand en la intersección de las avenidas 13 y 32, en La Plata.

Rubén Walter Armand era músico y padre de dos hijos. (Foto: Facebook Rubén Walter)

El motociclista fue trasladado al hospital San Roque de Gonnet, donde murió horas más tarde por la gravedad de las heridas. Las pericias determinaron que la conductora dejó una huella de frenado de más de 100 metros y que la víctima fue despedida más de 60 metros por la violencia del impacto.

El caso se viralizó después de que se conocieran distintos videos que la joven influencer subía a TikTok. Uno de ellos decía “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto». Esa frase desató la polémica y le valió el apodo, en referencia al protagonista de la saga Rápido y Furioso.

Alvite fue detenida un mes después del accidente, tras el pedido formal del fiscal Padovan, y actualmente cumple prisión domiciliaria mientras espera el inicio del juicio. Está acusada de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.