“ME COSTÓ VOLVER DESPUÉS DE PADECER COVID-19, PERO FUE BUENO GANAR TODOS LOS PARTIDOS EN CASA”

Villa San Martín se ubica como líder en la zona Norte de la Liga Argentina de Básquet.

Villa San Martín transita un presente inigualable en la Liga Argentina de Básquet. Con un juego basado en jugadores locales (los hermanos Vieta y Picton), los dirigidos por Gastón Castro sortearon de la mejor manera la burbuja en casa, con una impecable organización y que como frutilla del postre dejó al equipo líder de la zona Norte.

El base Favio Vieta es uno de sus estandartes hoy y se afianza en distintos aspectos del juego con el pasar de los partidos. El resistenciano celebró este buen momento, sobre todo después de la burbuja en casa con un record de cuatro jugados y otros tantos ganados y la punta en la tabla de posiciones. “Fue bueno volver a jugar en casa después de tanto tiempo y ganar todos los partidos. Si bien hubo un partido en los que ganamos jugando mal, pero bueno es básquet y por ahí ganas jugando mal. El equipo está bien y ya está mentalizado en la próxima burbuja que nos toca en Villa María (Córdoba)”, aseguró.

Favio Vieta, luego de la burbuja en Paraná (Entre Ríos) padeció Covid – 19 y en consecuencia, inició la burbuja en Resistencia algo convaleciente todavía. “Tuve la mala suerte de contagiarme y por lo tanto estuve entre 10 y 12 días sin hacer nada y volver a jugar me costó. No estaba al 100% de lo que venía jugando”, recordó y aclaró: “Siento que no lo hice mal, pero no me sentía con esa confianza, fuerza y velocidad”.

En esta línea, el base tricolor analizó al equipo en esta última burbuja disputada en Villa San Martín. “Lo vi bien en la general. Cosas positivas como el caso de que estábamos jugando mal o en situaciones que estábamos pasando por malos momentos y el equipo pudo salir adelante y sacar el partido; y las cosas por corregir son las de no volvernos locos ni tampoco desenfocarnos del juego que es algo que por ahí nos pasa y son cosas a corregir; pero el equipo está bien y por algo estamos punteros y vamos a ir mejorando”, detalló.

“Actualmente estamos entrenando doble turno. Me voy sintiendo mejor y volviendo al ritmo de antes, el día a día es fundamental para cuando sea la hora de competir estar al máximo”, finalizó Favio Vieta.

