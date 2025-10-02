MATÍAS OZORIO, MANO DERECHA DE PEQUEÑO J, REGRESA AL PAÍS EN MEDIO DE UN FUERTE OPERATIVO

Así trasladaban a Matías Ozorio al aeropuerto para ser extraditado a la Argentina.

triple crimen de Florencio Varela sumó un capítulo decisivo en las últimas horas. Este jueves por la tarde, la Policía de Perú hizo entrega formal de Matías Ozorio, señalado como la “mano derecha” de “Pequeño J”, a efectivos de Interpol y de la Policía bonaerense. Desde allí comenzó un operativo especial de traslado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que lo traerá a Buenos Aires con arribo estimado alrededor de las 23, según precisó el fiscal a cargo del expediente. La investigación por elsumó un capítulo decisivo en las últimas horas. Este jueves por la tarde,. Desde allí comenzó un operativo especial de traslado en un avión de la Fuerza Aérea Argentina, que lo traerá a Buenos Aires con arribo estimado alrededor de las 23, según precisó el fiscal a cargo del expediente.

Ozorio, de apenas 28 años, había quedado bajo arresto en Lima tras ser capturado junto al principal acusado de la causa, Tony Janzen Valverde Victoriano. Durante las horas previas permaneció en la Dirección Antidrogas peruana, rodeado de una fuerte custodia, hasta que finalmente fue subido al avión militar EMBRAER ERJ 140LR con matrícula FAG037, que partió desde El Palomar y realizó una escala en Salta antes de dirigirse a la capital peruana.

En la comitiva viajaron agentes de Interpol, efectivos de la Bonaerense y un médico para garantizar el procedimiento.

El traslado no pasó inadvertido. En el aeropuerto limeño se presentó incluso el propio ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, acompañado por la Policía Nacional, para dar detalles a la prensa sobre la entrega de Ozorio y sobre la inminente extradición de “Pequeño J”.