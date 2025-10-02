ANSES RELANZA CRÉDITOS DE HASTA $50 MILLONES PARA JUBILADOS Y AUH: CÓMO TRAMITARLOS
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
Créditos ANSES en Banco Provincia
El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. La gestión es 100% online y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o AUH en un máximo de 48 horas.
El paso a paso para solicitar los créditos
- Ingresar al home banking con usuario y clave.
- Seleccionar la opción Préstamos.
- Usar el simulador de crédito para calcular monto, plazo y cuota.
- Confirmar la solicitud.
- Esperar la acreditación en la cuenta.