ANSES RELANZA CRÉDITOS DE HASTA $50 MILLONES PARA JUBILADOS Y AUH: CÓMO TRAMITARLOS

ANSES relanza créditos de hasta $50 millones para jubilados y AUH.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para octubre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES cuenta con la posibilidad de acceder a un préstamo de hasta $50.000.000 en 2025, disponible a través de bancos como Banco Nación y Banco Provincia. Estos créditos no son otorgados directamente por ANSES, pero sí están destinados a los beneficiarios que cobran la prestación mediante el organismo previsional

Créditos ANSES en Banco Provincia El Banco Provincia ofrece préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. La gestión es 100% online y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o AUH en un máximo de 48 horas.