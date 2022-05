MASACRE EN TEXAS: REVELAN EL CHAT Y LAS ÚLTIMAS IMÁGENES QUE PUBLICÓ EL TIRADOR ANTES DE ASESINAR A 19 NIÑOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, identificó al autor de la masacre en una escuela de la localidad de Uvalde, en Texas (EEUU), como Salvador Ramos, un joven de 18 años que asistía a la escuela secundaria.

Momentos antes de perpetrar el ataque, en el que asesinó a al menos 19 alumnos y a 2 maestros, Ramos compartió en sus redes sociales una foto con dos rifles.

ÚLTIMO CHAT

La usuaria @epnupues -cuyo nombre real se desconoce- compartió las imágenes de una conversación que mantuvo con Salvador Ramos, cuyo perfil figuraba como salv_8dor_, en los instantes previos a la tragedia en Uvalde. La primera interacción entre ambos tuvo lugar el pasado 12 de mayo.

Chats de Salvador Ramos, el presunto tirador de Texas

Sin conocerla aún, Ramos la etiquetó en una historia en la que mostraba las dos armas AR-15 con las que presuntamente iniciaría el tiroteo en la Escuela Robb Elementary. «¿Vas a repostear las fotos de armas que subí?», le preguntó a la chica, a lo que ella contestó: «¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?».

«Solo quería etiquetarte. Deberías estar agradecida», sentenció el joven. El lunes -un día antes de la masacre-, Salvador la contactó nuevamente. «Estoy a punto de…», escribió el pistolero. «¿A punto de qué?», le contestó la chica, que recibió la siguiente respuesta: «Te diré antes».

Finalmente, el martes a las 7 de la mañana, la muchacha recibió un último texto del tirador. «Te voy a escribir en una hora, pero tenés que responder. Es un secretito y te lo voy a contar. Ahora voy a salir a tomar aire», redactó. Dos horas después, Salvador llevó adelante el crimen.

Ramos compartió en sus redes sociales una foto con dos rifles

Poco después de que la noticia cobrara importancia nacional e internacional, la usuaria de Instagram aclaró: «Él era un desconocido. No sabía nada de él. Decidió etiquetarme en una foto de sus armas. Lo siento por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir».

Y acotó: «La única razón por la que le respondí fue porque le temía. Hubiese deseado haberme mantenido despierta para convencerlo de no cometer ese crimen. No lo sé. Ya me contacté con la policía y les di toda la información que recolecté al respecto. Quiero enviarle mis condolencias a quienes murieron hoy».

El entrenador de básquet que conmovió con su reflexión sobre el tiroteo

El entrenador del equipo de básquet Golden State Warriors, Steve Kerr, se refirió al tiroteo en la escuela de Texas durante la conferencia de prensa antes del partido y criticó al Partido Republicano por su política de control de armas.

«No voy a hablar de básquet hoy, ninguna pregunta de eso importa. Desde que salimos esta mañana del entrenamiento, 14 niños y un profesor fueron asesinados [esa era la cifra de muertos en ese momento] . ¿Cuándo vamos a hacer algo. Estoy cansado de los minutos de silencio. Basta», dijo el entrenador, citado por el diario deportivo Marca.

«Les pregunto a todos ustedes, los senadores, que se niegan a hacer algo con respecto a la violencia, los tiroteos en las escuelas y los tiroteos en los supermercados. Te pregunto: ¿Vas a poner tu propio deseo de poder por delante de la vida de nuestros niños y nuestros ancianos y nuestros feligreses? Porque eso es lo que parece. Es lo que hacemos todas las semanas», planteó Kerr.

Y en ese sentido, siguió: «Estoy harto. Ya tuve suficiente. Vamos a jugar el partido esta noche. Pero quiero que cada persona acá, cada persona que escuche esto, piense en su propio hijo o nieto, madre o padre, hermana o hermano. ¿Cómo te sentirías si esto te pasara hoy? No podemos volvernos insensibles a esto. No podemos simplemente leer sobre esto y decir: ‘Bueno, hagamos un momento de silencio’».

Fuente: La Nación

