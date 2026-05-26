MÁS DE 500 ESTUDIANTES PARTICIPARON DE LA SEMANA DE LOS MUSEOS EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN

Con una amplia participación de la comunidad educativa, se llevó adelante en el Centro de Innovación la Semana de los Museos, una propuesta articulada entre el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, y el Instituto de Cultura de la Provincia. Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la iniciativa reunió a más de 500 estudiantes de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Durante las jornadas, la semana pasada, los participantes recorrieron en un mismo espacio diversas muestras y experiencias que integraron el patrimonio histórico, artístico y científico de la provincia. Formaron parte de la propuesta todos los museos dependientes de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia: el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz”, la Casa Museo Jardín Botánico “Augusto Schulz”, el Museo de Bellas Artes (MUBA), el Centro Cultural Leopoldo Marechal, el Centro de Interpretación de los Ferrocarriles del Chaco y el Museo Histórico Regional Ichoalay.

Desde la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología destacaron la importancia de este tipo de actividades que “promueven nuevas formas de aprendizaje y acercan a los estudiantes a la historia y la ciencia en entornos innovadores”. Asimismo, remarcaron el valor del Centro de Innovación como un espacio que impulsa experiencias educativas dinámicas e integradoras.

Por su parte, la vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdéz, subrayó el carácter integrador de la actividad, que permitió a los estudiantes “conocer en un solo lugar la riqueza cultural de los museos chaqueños”, destacando además el contacto directo con expresiones que forman parte de la identidad provincial.

Propuestas y actividades

La agenda incluyó exposiciones, experiencias interactivas y talleres abiertos y gratuitos. Entre las muestras más destacadas estuvieron la exposición de obras de artistas chaqueños del MUBA; “Los trenes en el Chaco”, del Centro de Interpretación de los Ferrocarriles; y “Viaje 3D al pasado”, del Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz”, con réplicas de fósiles impresas en 3D.

También se desarrollaron propuestas prácticas como el taller de xilografía del MUBA Nómade; “Manos a la tierra”, de la Casa Museo Jardín Botánico “Augusto Schulz”; el taller de construcción de instrumentos musicales, realizado en articulación entre el Museo del Hombre Chaqueño y el Coro Chelaalapi; y el espacio “Cómo mirar una obra de arte”, coordinado por el MUBA.

Además, se realizó la presentación del libro Arte indígena en el MUBA y formaron parte de la programación la muestra Nidos, de la Casa Museo Jardín Botánico; Cultura del agua: pesca artesanal, del Museo Histórico Regional de Isla del Cerrito; presentaciones del Museo del Hombre Chaqueño junto al Coro Chelaalapi; y proyecciones audiovisuales del área de Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Semana de los Museos se consolidó así como un espacio de encuentro entre educación, cultura y comunidad, promoviendo el acceso al conocimiento y fortaleciendo la identidad chaqueña a través de experiencias participativas e innovadoras.

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