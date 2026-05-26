CASO AXEL GONZÁLEZ: EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA BÚSQUEDA CON MÁS RECURSOS, TECNOLOGÍA Y PRESENCIA EN TERRITORIO

El Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo el operativo de búsqueda de Axel González, poniendo a disposición todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, en acompañamiento a las medidas dispuestas por la Justicia.

Durante la mañana de este lunes, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, brindó una rueda de prensa en la que ratificó el compromiso del Estado provincial con el avance de la investigación y la continuidad de las tareas de búsqueda. “La prioridad es encontrar a Axel y seguir acompañando cada medida investigativa. No se descarta ninguna línea de trabajo determinada por la Fiscalía y vamos a continuar aportando todos los medios necesarios”, sostuvo el funcionario.

Posteriormente, el ministro supervisó personalmente los rastrillajes desarrollados en distintos puntos definidos por la investigación, junto al jefe de Policía, Fernando Javier Romero; el subjefe Manuel Victoriano Silva; y el presidente de la Administración Provincial del Agua, Jorge Pilar, quien colabora en la evaluación de sectores hídricos vinculados al operativo.

Las tareas en territorio se llevan adelante con un importante despliegue coordinado entre distintas áreas de la Policía del Chaco, equipos especializados y organismos provinciales. Participan efectivos del Departamento de Búsqueda de Personas, Bomberos, Patrulla Fluvial, Policía Rural, División Canes con perros de rastreo, unidades investigativas, operadores de vehículos aéreos no tripulados (VANT), personal de comisarías de la zona y otras divisiones operativas, además del acompañamiento de cadetes de la Escuela de Policía en sectores de difícil acceso.

En paralelo, continúan desarrollándose pericias técnicas, análisis de comunicaciones y otras medidas investigativas incorporadas al expediente judicial, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el operativo permanece activo y que se continuará trabajando de manera articulada con la Justicia, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de Axel González y brindar respuestas a su familia.

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