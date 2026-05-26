SAMEEP TRABAJA A CONTRARRELOJ PARA NORMALIZAR EL SERVICIO DE AGUA EN LA ZONA SUR

La empresa Sameep informó que se encuentra reducido el servicio de agua potable para usuarios abastecidos por la Cisterna Sur, debido a la salida de servicio de dos bombas centrífugas horizontales de 500 m³ de caudal cada una. Los equipos técnicos trabajaron durante todo el fin de semana para atenuar los inconvenientes ocasionados por esta contingencia.

La situación afecta principalmente a usuarios que residen en barrios cercanos a la Ruta Nacional N°11 y a quienes son abastecidos por el Acueducto Carpincho Macho. Desde la empresa explicaron que los inconvenientes surgieron tras dañarse un equipo de bombeo que impulsa agua hacia la localidad de Fontana, lo que derivó en trabajos de tornería para rehacer el eje. Paralelamente, continuó funcionando un equipo alternativo que también presentó daños en su eje y en los rodamientos.

Ante esta situación, las piezas fueron enviadas inmediatamente a tornería, mientras se avanza en la adquisición de otros repuestos necesarios para la reparación definitiva. El operativo está a cargo de personal de Electromecánica de Agua y de Electromecánica de Producción de Sameep.

El gerente general de la empresa, Edgardo Altamirano, explicó que “ante esta eventualidad, estamos realizando intervenciones correctivas luego de que los equipos salieran de servicio. El objetivo principal es recuperar los niveles de presión y caudal previos al inconveniente”.

Asimismo, Altamirano indicó que “ante la disminución de caudales, se están ejecutando intervenciones en los equipos de bombeo afectados para normalizar el servicio en el menor tiempo posible”.

Por su parte, el jefe del Departamento Electromecánica de Agua señaló que “la contingencia provoca una disminución del caudal impulsado, generando baja presión en el suministro de agua potable en distintos sectores de la localidad de Fontana y barrios de la zona sur de Resistencia”.

Finalmente, desde Sameep solicitaron comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas y remarcaron que los equipos técnicos continúan trabajando intensamente para solucionar el inconveniente y restablecer el servicio a la brevedad posible.

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