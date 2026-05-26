CAMINERA INTERVINO CARGAS, SECUESTRÓ 55 MOTOS Y PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE AXEL GONZÁLEZ EN FONTANA

Este fin de semana Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia, con el fin de prevenir siniestros y fortalecer la Seguridad Vial.

Resistencia

La fuerza vial participó el fin de semana, junto a otras unidades, en la búsqueda del joven Axel González, en Fontana.

Brindaron Seguridad Vial a delegaciones deportivas antes y después del encuentro futbolístico disputado entre Chaco For Ever y Deportivo Madryn, de Chubut.

Realizaron operativos de Control Motovehicular Nocturnos, Plan Paraná junto a fuerzas nacionales y de la ANSV, Lince y operativos junto a la Municipalidad de Resistencia.

Asimismo, corredores viales seguros en el aeropuerto internacional y seguridad en las Olimpiadas Policiales realizadas en el parque de la Democracia.

Asimismo, formaron parte de un operativo en un torneo de pesca realizado en Las Palmas.

Motos recuperadas

Dos motocicletas marca Honda Wave fueron recuperadas por Policía Caminera. Ayer, una en Castelli y, esta madrugada otra en Fontana. Esta última era buscada desde 2011 por supuesto hurto.

INTERVENCIONES

Este lunes en Makallé intervinieron dos cargas de 30 kilos de soja cada una. Las cartas de porte estaban inactivas al momento del control.

El sábado, en el Paralelo 28 intervinieron una carga de 30 mil kilos de maíz, transportada en un camión marca Scania. Tenía irregularidades en la documentación.

Ese mismo día en San Martín interceptaron una carga de 5 animales equinos porque, no contaba con la guía de traslado.

Villa Ángela

Intervinieron una carga forestal de 3 mil kilos de varillas Urunday, trasladadas en un camión marca Scania.

En la guía presentada se constató que no coincidían el vehículo declarado con el que circulaba.

Santa Sylvina

Asimismo, intervinieron una carga de 30 mil kilos de trigo trasladada en un camión Iveco. El conductor, no tenía carta de porte.

CONGRESO VIAL EN CÓRDOBA

Por otra parte, Policía Caminera de Chaco participó de un Congreso de Seguridad Vial en Córdoba.

La jornada se realizó en el marco de los eventos realizados por el 34° aniversario de la policía vial, de esa provincia.

Estuvieron presentes, además, representantes de la Asociación Estrellas Amarillas, Policía Federal y personal del Ministerio Público Fiscal Federal y Provincial.

SECUESTROS Y ACTAS VARIAS

Se labraron 581 actas varias. Se retiraron varios animales sueltos de la ruta.

Tres personas fueron detenidas, mediante tecnología SIGEBI- SIFCOP. Tenían pedidos de captura activos.

En operativos detuvieron a 8 personas por contravención.

Caminera incautó 55 motocicletas por infracción al Código de Faltas.

En otros dispositivos realizados junto a municipios locales, removieron 8 rodados más.

Se registraron 5 incidentes viales, de carácter leve.

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