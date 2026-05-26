EL IMPENETRABLE DETIENEN A UN HOMBRE QUE ATACÓ A SU PAREJA CON UN HIERRO MIENTRAS DORMÍA

El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana de este martes en el domicilio de los padres de la víctima. La joven de 22 años debió ser trasladada de urgencia al hospital local tras el brutal ataque.

Una joven de 22 años fue hospitalizada esta mañana tras sufrir una agresión por parte de su concubino en el paraje El Sauzal, en la zona de El Impenetrable chaqueño. El atacante irrumpió en la vivienda de sus suegros y golpeó a la víctima con un objeto contundente mientras ella descansaba. El agresor de 27 años fue rápidamente cercado y detenido por el personal de la Comisaría de Wichi El Pintado, que además secuestró el arma utilizada y un machete.

Alrededor de las 6:45 de este martes, alertados por la situación, una comisión policial se constituyó de urgencia en el paraje El Sauzal, ubicado en la jurisdicción de Wichi El Pintado.Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima de 22 años, se encontraba en el domicilio de sus progenitores, quien manifestó que se hallaba durmiendo en una de las habitaciones cuando su concubino de 27 años, ingresó de manera violenta y, sin mediar palabra, comenzó a atacarla utilizando un pesado hierro.

La damnificada fue asistida de inmediato y trasladada en ambulancia hacia el Hospital de El Sauzalito. En el lugar del hecho, el personal policial llevó a cabo las correspondiente constatación y procedió al secuestro formal de un hierro metálico señalado como el elemento utilizado para la agresión y un machete que el agresor tenía en su poder.

En un rápido despliegue por la zona, los agentes de la Comisaría de Wichi El Pintado lograron cercar y detener al sujeto, quien quedó a disposición de la Fiscalía en la causa tipificada inicialmente como «Supuestas Lesiones en Contexto de Violencia de Género».

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