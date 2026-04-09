MÁS DE 3000 CASOS | DETIENEN A MUJER QUE APROBABA A CONDUCTORES SIN HACERLES CONTROLES MÉDICOS , SALTA

Una mujer fue detenida luego de que se descubriera una maniobra que habría permitido aprobar a miles de personas para sacar la licencia de conducir profesional sin hacer los estudios médicos obligatorios.

La denuncia la hizo la Clínica Cruz Azul, que al revisar sus sistemas encontró algo grave: habría 3.477 certificados de aptitud cargados sin que esas personas hayan sido atendidas.

Según la investigación, la empleada administrativa detenida sería quien ingresaba esos “aptos” en el sistema oficial, haciendo pasar como evaluados a conductores que en realidad nunca se hicieron los controles.

Además, también habría cobrado dinero por fuera del sistema, ya que se detectaron movimientos bancarios que no coinciden con su sueldo.

Con estas pruebas, la Justicia ordenó allanamientos en tres viviendas y la detención de la mujer, quien ahora está alojada en la Alcaidía. También se secuestró documentación importante para la causa.

FUENTE Con Criterio SALTA

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