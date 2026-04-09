Jue. Abr 9th, 2026

MÁS DE 3000 CASOS | DETIENEN A MUJER QUE APROBABA A CONDUCTORES SIN HACERLES CONTROLES MÉDICOS , SALTA

por Redaccion J 2 horas atrás

Una mujer fue detenida  luego de que se descubriera una maniobra que habría permitido aprobar a miles de personas para sacar la licencia de conducir profesional sin hacer los estudios médicos obligatorios.

La denuncia la hizo la Clínica Cruz Azul, que al revisar sus sistemas encontró algo grave: habría 3.477 certificados de aptitud cargados sin que esas personas hayan sido atendidas.

Según la investigación, la empleada administrativa detenida sería quien ingresaba esos “aptos” en el sistema oficial, haciendo pasar como evaluados a conductores que en realidad nunca se hicieron los controles.

Además, también habría cobrado dinero por fuera del sistema, ya que se detectaron movimientos bancarios que no coinciden con su sueldo.

Con estas pruebas, la Justicia ordenó allanamientos en tres viviendas y la detención de la mujer, quien ahora está alojada en la Alcaidía. También se secuestró documentación importante para la causa.

FUENTE Con Criterio SALTA

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com