ASISTENCIA URGENTE A COMANDANCIA FRÍAS: DESPLIEGAN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RESCATE
Comandancia Frías, Chaco – En el marco de la difícil situación que atraviesa la comunidad, distintas instituciones provinciales y locales activaron un operativo conjunto de asistencia para acompañar a las familias afectadas.
Según informó Inés Ortega Bulinki Correa, un camión de Vialidad y una retroexcavadora perteneciente a la Municipalidad de Fuerte Esperanza ya se encuentran en camino hacia Comandancia Frías, con el objetivo de brindar apoyo logístico y atender las necesidades urgentes de la población.
El despliegue forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, orientado a dar respuestas concretas frente a la emergencia, priorizando la contención y el bienestar de los vecinos en este contexto complejo.
🚒 Refuerzo con bomberos y personal especializado
A este operativo se suma la intervención del sargento Dante Cantero, quien junto a su equipo y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Juan José Castelli se encuentran arribando a la zona para fortalecer las tareas de asistencia y colaborar directamente con las familias damnificadas.
🤝 Reconocimiento al trabajo solidario
Desde la organización del operativo destacaron especialmente la labor de los bomberos y del personal de Vialidad, subrayando su compromiso, vocación de servicio y rápida respuesta ante la emergencia.
“El trabajo coordinado y solidario permite llevar alivio a quienes más lo necesitan en este momento”, señalaron, remarcando la importancia de la articulación entre instituciones.
💪 Compromiso conjunto ante la emergencia
Las acciones en curso reflejan un esfuerzo conjunto para asistir, contener y acompañar a la comunidad de Comandancia Frías, reafirmando el compromiso de los organismos involucrados frente a situaciones críticas.