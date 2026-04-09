ASISTENCIA URGENTE A COMANDANCIA FRÍAS: DESPLIEGAN MAQUINARIA Y EQUIPOS DE RESCATE

Comandancia Frías, Chaco – En el marco de la difícil situación que atraviesa la comunidad, distintas instituciones provinciales y locales activaron un operativo conjunto de asistencia para acompañar a las familias afectadas.

Según informó Inés Ortega Bulinki Correa, un camión de Vialidad y una retroexcavadora perteneciente a la Municipalidad de Fuerte Esperanza ya se encuentran en camino hacia Comandancia Frías, con el objetivo de brindar apoyo logístico y atender las necesidades urgentes de la población.

El despliegue forma parte de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, orientado a dar respuestas concretas frente a la emergencia, priorizando la contención y el bienestar de los vecinos en este contexto complejo.

🚒 Refuerzo con bomberos y personal especializado

A este operativo se suma la intervención del sargento Dante Cantero, quien junto a su equipo y al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Juan José Castelli se encuentran arribando a la zona para fortalecer las tareas de asistencia y colaborar directamente con las familias damnificadas.

🤝 Reconocimiento al trabajo solidario

Desde la organización del operativo destacaron especialmente la labor de los bomberos y del personal de Vialidad, subrayando su compromiso, vocación de servicio y rápida respuesta ante la emergencia.

“El trabajo coordinado y solidario permite llevar alivio a quienes más lo necesitan en este momento”, señalaron, remarcando la importancia de la articulación entre instituciones.

💪 Compromiso conjunto ante la emergencia

Las acciones en curso reflejan un esfuerzo conjunto para asistir, contener y acompañar a la comunidad de Comandancia Frías, reafirmando el compromiso de los organismos involucrados frente a situaciones críticas.

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