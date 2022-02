MÁS DE 100 MIL HECTÁREAS INCENDIADAS EN CORRIENTES: RELEVAMIENTO DE NACIÓN PARA ASISTIR PRODUCTORES

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció hoy un relevamiento en Corrientes para determinar la situación y pérdidas de los productores por los incendios rurales, que ya superan las 115 mil hectáreas en distintas localidades de la provincia, para poder planificar la asistencia. El subsecretario de Gestión Política de ese ministerio y jefe de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, Ariel Martínez, dijo hoy en la localidad correntina de Mercedes que la situación es “muy grave” y anunció que se está relevando “para formular el mejor plan posible para la etapa que viene”.

“Venimos a sumar a las políticas municipales y a trabajar con el Gobierno provincial y los productores”, remarcó el funcionario nacional en conferencia de prensa junto al intendente Diego Caram y agregó que la directiva de ministro Julián Domínguez es “estar al lado del productor y venir al territorio”.

En tanto, respecto de la situación en la provincia, expuso que “algunos productores pasan de la emergencia al desastre agropecuario, porque tienen quemado más del 80% de sus predios, algunos alcanzan al 96% de acuerdo a las imágenes satelitales”. “Lamentablemente no hay una declaración de emergencia provincial y, por ende, no hay homologación a nivel nacional y eso no nos deja interactuar en el marco de la ley de emergencia”, expresó Martínez y manifestó que se asistirá a los sectores afectados por los incendios.

Al respecto, señaló que “estamos trabajando en este periodo crítico y vamos a acompañar a los productores en este escenario acuciante”, y mencionó la necesidad de alimento para los animales, “porque en algunos es muy poca la cantidad de pastura y en otros, es directamente inexistente”. Agregó, además, que el trabajo incluye también a los equipos del INTA y SENASA, “porque todos nuestros organismos hoy tienen que estar al lado del productor, en este escenario crítico”.

Por otra parte, el ministro de la Producción de la Corrientes, Claudio Anselmo, dijo hoy en declaraciones radiales sobre los incendios rurales que «el último informe por imágenes satelitales habla de 115 mil hectáreas afectadas” y señaló que “tal vez ya se haya superado ese número”. El funcionario provincial, mencionó el aporte del Ministerio de Ambientes de la Nación “por suerte llegó un segundo avión y eso es lo importante, tener las herramientas para trabajar en la emergencia”.

En este sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), comunicó el envío a Corrientes de un avión hidrante “para fortalecer el combate a los incendios forestales activos en las localidades de Ituzaingó y Concepción”. El informe señala que la aeronave “fue solicitada por la Administración de Parques Nacionales (APN), ya opera en inmediaciones del Parque Nacional Iberá y se suma a la autobomba, los dos móviles de apoyo y los diez brigadistas enviados por el Gobierno nacional”.

