ALCOHOL AL VOLANTE: IMPULSAN LA TOLERANCIA CERO PARA VEHÍCULOS PARTICULARES A NIVEL PAÍS Y CHACO ADHERIRÍA A LA LEY

Así lo informó Juan Basail, representante local en el Consejo Federal de Seguridad Vial. Por el momento no se prevé cambiar penas en la provincia, como la retención de carnets que se efectúa en la Ciudad de Buenos Aires. “Trabajamos mediante otros esquemas”, afirma.

Desde el pasado martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entró en vigencia una nueva penalización para conductores alcoholizados . La norma fue aprobada en la Legislatura porteña en diciembre del año pasado y desde el 1 de febrero entró en vigencia. Las penalizaciones prevén la inhabilitación de la licencia de dos a cuatro meses y el pago de una multa que irá de $7.950 a $53.000 para quienes tengan entre 0,5 y 1 gramos de alcohol por litro de sangre. Si el resultado da de 1 gr/l en adelante la inhabilitación de la licencia será de entre cuatro meses a dos años y una multa que irá de los $15.900 a los $106.000, así como también se podrá aplicar de uno a 10 días de arresto.

En ese distrito la norma establece que el límite de alcohol en sangre es de 0,5 gr/l para vehículos particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y 0,0 gr/l para principiantes y conductores profesionales.

Esta medida, que apunta a seguir combatiendo el flagelo de los accidentes de tránsito por conductores alcoholizados, reabrió el debate sobre las medidas que se llevan a cabo justamente para poder bajar los índices de siniestralidad a causa del alcohol al volante.

Ante esta situación, Diario Chaco dialogó con Juan Basail, subsecretario de Seguridad Vial de la provincia (dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia) y también representante de Chaco y del NEA en el Consejo Federal de Seguridad Vial.

Para entrar en contexto, cabe remarcar que según el Reporte de Siniestralidad producido por la Dirección de Estadística Vial, que estudia el período enero-noviembre 2021 y que fue difundido en diciembre del año pasado, Chaco se ubica como la séptima jurisdicción con más siniestros fatales con 143 (la cifra se eleva a 173 con un informe de enero 2022 del Ministerio de Seguridad de la provincia) y también en ese puesto en cantidad de víctimas fatales con 160.

si uno cumple con la Ley Nacional de Tránsito, está habilitada la posibilidad de la retención de la licencia en ciertos grados, en infracciones graves, por ejemplo alcoholemia o conducción peligrosa como lo que pasó con el camión en ruta 11”. Basail entonces, analizando la nueva medida de CABA, manifestó que “”.

Chaco se encuentra adherido a la Ley Nacional de Seguridad Vial y a la vez cuenta con el Régimen Provincial de Tránsito que tiene algunas particularidades conforme a la realidad de la zona. Luego lo municipios, en virtud de su autonomía y teniendo en cuenta que la cuestión del tránsito es una cuestión municipal, también deben adherir ya sea a la norma provincial o nacional para que sea aplicable.

En este sentido, Basail contó que “en cuanto a políticas públicas relacionadas con el consumo de alcohol al momento de la conducción, estamos proponiendo desde el Consejo Federal de Seguridad Vial un proyecto de modificación a la ley nacional de tránsito para establecer alcohol cero, porque hoy tenemos distintas graduaciones”. El funcionario comentó que el objetivo es “terminar con la especulación de un vasito de cerveza, un vasito de vino, me da o no me da, se termina la especulación” y aclaró que “eso se modificaría a nivel nacional y luego cada jurisdicción tendrá que adherir a esas modificaciones”.

“Hay ciertas provincias, como Córdoba, que funciona de esa manera y las cifras demuestran que ha disminuido el consumo de alcohol en estas localidades que tienen alcohol cero, con lo cual la experiencia demuestra que funciona asique a eso apuntamos”, comentó.

En la provincia el límite para conducir es de 0,5 gr/l para conductores particulares y tolerancia cero para profesionales, por lo que el objetivo es trasladar la tolerancia cero a todos los conductores.

PENALIZACIÓN

Basail detalló respecto a las penalizaciones que rigen en lo que es jurisdicción provincial (rutas, autovías y localidades donde tienen convenio con los municipios). Expresó que si bien los conductores profesionales tienen tolerancia cero “detectamos muchos transportistas, camioneros o más peligroso aún choferes de ómnibus, con alcoholemia positiva, lo cual es sumamente peligroso”.

Entonces, ¿cuál es la penalización para ellos? “Se los demora y se secuestra el vehículo con el cargamento, lo cuál genera un serio problema e inconvenientes. Luego se le inicia un proceso y se lo pone a disposición del fiscal en turno”, indicó Basail.

La cosa cambia con conductores particulares. En esos casos, el subsecretario de Seguridad Vial comentó que “tenemos la opción del conductor sustituto, que es si la persona va con otra persona que tiene un grado de hasta 0,5 puede sustituirlo y se le genera obviamente la multa. En caso de que no sea así también existe la posibilidad del secuestro”.

Consultado sobre si la situación de ese conductor alcoholizado queda regularizada con sólo pagar la multa, respondió que “sí”.

En este contexto, Diario Chaco preguntó respecto a la medida tomada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que suma una penalización más al conductor alcoholizado inhabilitándole el carnet por un tiempo determinado.

“A mí desde lo personal me parece una medida positiva, todas las medidas y herramientas que se tomen para combatir la inseguridad vial será bienvenida. Habrá que ver desde la experiencia qué nos demuestra tal o cuál herramienta para poder hacerlo”, consideró Basail, que a la vez agregó: “Nosotros no tenemos la retención tal como lo establece la CABA, lo que sí nos podríamos comparar es en relación al monto de la pena: no es lo mismo a quien por primera vez se detecta en esta infracción a que una misma persona reincida más de una vez, no es lo mismo en cuanto al monto y en cuanto al secuestro”.

Afirmó además que “desde el Consejo Federal también estamos trabajando una cuestión de scoring para poder determinar y establecer un sistema a nivel nacional unificado con el mismo criterio para todos. Consistiría en la pérdida de puntos cuando a un conductor se lo encuentra en determinadas infracciones; se restan los puntos y la máxima pena es la retención de la licencia, la inhabilitación”.

ACCIONES EN CHACO

Basail informó sobre los trabajos que se llevan adelante para poder bajar los índices de siniestralidad y de alcoholemia y manifestó que “trabajamos con operativos de alcoholemia las 24 horas. Esta gestión fue incorporando mayores equipos, alcoholímetros y alometros, también tenemos en todos los puestos, incluso en patrulleros que no están fijos, ante cualquier eventualidad a uno se lo testea”.

Además “eventualmente para fechas especiales que sabemos que va a haber mucho movimiento, por ende también mucho consumo de alcohol, reforzamos esas cuestiones con operativos itinerantes, siempre en la ruta que es nuestra jurisdicción, al menos que trabajemos en conjunto con cualquier municipio que tengamos convenio”.

¿Hay algún proyecto en la provincia tendiente a más penalización por alcoholemia?, preguntó este medio. Para Basail “no pasa por un incremento en cuanto a la pena. Las herramientas están y las estamos aplicando. Creo que no hay que modificar una ley a nivel provincial para poder combatir la cantidad de infracciones que realizamos por alcoholemia específicamente y por otras faltas”.

“Trabajamos mediante otros esquemas y otras herramientas, como ser la capacitación, la educación vial, que consideramos como uno de los ejes o pilares fundamentales de la gestión. Los otros dos pilares que nos propusimos desde el 2019 son la sanción y las ejecuciones de la sanción”, afirmó el funcionario provincial y se explayó: “Si no existe la sanción nos cuesta cumplir con la normativa en todo aspecto, no solo en la seguridad vial. Y la ejecución es porque consideramos que si hay sanción tiene que ser ejecutada, tiene que ser cumplida para que tenga su efecto en el infractor”.

“Sí tenemos un proyecto de ley enviado por el Ministerio (de Seguridad) a fin de agilizar la cuestión de notificaciones a los infractores en ruta para que también el pago sea más ágil y sea un esquema transparente”, indicó.

QUÉ DICEN LAS CIFRAS

Con las acciones llevadas a cabo por Seguridad, Juan Basail afirma que las estadísticas muestran una sostenida reducción de siniestros viales desde el 2011, año que se creó la Policía Caminera en la provincia.

Justamente en ese año se alcanzó el pico de siniestros, con 14.743, y desde allí hasta hoy cada período marcó una reducción, hasta los 6986 del 2021. Claro que en el 2020 hubo aún menos (5.130), pero se debe recordar que ese año estuvo marcado por las restricciones de circulación, por lo que fue un año anómalo.

“Sacando al 2020 que fue un año atípico, el 2021 nos deja también un 23% menos de siniestros. Esto significa que tanto en cantidad de víctimas mortales como en siniestros -se incluyen leves, con heridos, graves o fallecidos-, tenemos muy por debajo de 2019 para atrás. Venimos con la curva en descenso”, explicó Basail.

“Esto se debe al incremento en los controles permanentes, porque si uno mira desde que la Caminera puso un pie en la ruta descendió la cantidad de siniestros en la provincia. ¿Eso qué nos dice? Que tenemos que seguir por más y mejores controles”, cerró.